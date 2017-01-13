Taşeron işçi kadro son dakika haberleri ve yeni gelişmeler! Çalışmalar ne zaman tamamlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeronlara kadro konusunda çok önemli bilgiler verdi. Taşeronların kadroya geçişi nasıl olacak? 720 bin taşeron işçinin kadro merakını biraz dindiren Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadroya alınması için yeni çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Verilen sözlerin tutulması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu hususta taşeron işçilerin bir süre daha sabretmesi gerektiğini ifade etti.

TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Müezzinoğlu Kamu personeli rejimi ile kamudaki imtiyazlı uygulamaların kalkacağını duyurdu. Kamu Personel Rejimi'nde yapılacak bu düzenleme için 6 aylık bir sürenin gerekli olduğu öngörülüyor.

Kamuda asıl ve yardımcı işi yapan 720 bin taşeron işçi Kamu Personel Rejimi'ne dahil edilecek. Asıl işleri yapanlar kadroya alınacak, yardımcı işlerde çalışanların ise özel statülü sözleşmeyle kamuda istihdamı öngörülüyor. Ayrıca kamuda performans değerlendirme sisteminin de oluşturulması planlanıyor.

TAŞERON İŞÇİLER GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇECEK

Tüm taşeron işçilerin güvenlik ve arşiv araştırmasından geçeceği duyuruldu. Güvenlik ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan kişiler yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Araştırmalarda özellikle FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-İş heyetiyle tekstil sektöründeki işçi çıkarmaları ve kadro bekleyen 720 bin taşeron işçinin durumunu görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın taşeron işçiye kadro çalışmalarını son aşamaya getirdiğini kaydetti.

SGK verilerine göre son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan ilk 10 sektör arasında bulunan tekstil sektöründeki sorunların farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları son aşamaya getirdiğini kaydetti. “Kısa zamanda sorunu çözüme kavuşturacağız” müjdesini veren Erdoğan, iş hayatıyla ilgili yaşanan güncel sorunlarla ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Görüşmede Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen taşeron işçi ve mevsimlik işçi sorunu da gündeme geldi. Türk-İş heyeti, kadroya geçme hayaliyle bekleyen 720 bin taşeron işçiyle ilgili Erdoğan’dan destek istedi. Erdoğan, sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda sorunlu alanların giderilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO HABERLERİ

Geçtiğimiz günlerde Edirne Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gelen bir soru üzerine Taşeron işçilerin durumu konusunda açıklama yaptı. İşçilerin biraz daha sabretmesi konusunda telkinlerde bulundu. İşte Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar:

"Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda onlara verdiğimiz sözün planlamalarını yapmaktayız.'' diyen Müezzinoğlu, ''Ancak önemli olan alın teriyle, namusunuzla emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işinizin var olmasıdır. Şu anda o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye o sıkıntılı süreçleri de önümüzdeki günlerde azalttığında o sözümüzü de tutacak sizleri de devletimizin veya en büyük güvence millettir, milletin güvencesine devam edeceğiz."

TAŞERONLARIN HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ

Taşerona kadro konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2017'yi işaret ederek, "Haklarını güvence altına alacağız" dedi. Bakan Müezzinoğlu, "Bu konuya 2017'de bakacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomimizi toparlayıp önümüzdeki dönemde görüşeceğiz. Haklarını güvence altına alacağız ama bu memuriyet olmayacak" dedi. "Kamu personeli reformunun hayata geçirilmesi halinde kamudaki tüm personeller memnun kalacak. Taşeron işçiler kamuda istihdam edilirlerse, aldıkları maaşlar sabit kalacak ve özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecekler. Bu da demek oluyor ki, taşeron işçi kadrolu değil, sözleşmeli personel olacak.

TAŞERON KADRODA KADEMELİ GEÇİŞ SİSTEMİ OLACAK

1 Kasım 2015'ten önce işe girenlerin düzenlemeden yararlanacağı yer alsa da bu tarihten sonra işe girenlerin de kamuya alınabileceği bir yapı oluşturulacak. Kademeli bir kadroya geçiş sistemi olacak. Taşeron çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Eğer bizim üzerinde çalıştığımız sistem olursa 1 Kasım veya 5 Kasım olmayacak. İlk önce 1 Kasım öncesindekiler kadroya alınacak. Sonrasında diğerleri. Bunun için kamu kuruluşlarının talepte bulunması gerekiyor. Örneğin sağlık Bakanlığı 10 bin ilave personel talep ettiğinde 1 Kasım sonrasında işe başlayanlar içerisinden bu kadar kişiye daha vize verilerek kadroya geçirilecek" dedi.

TAŞERON KADRO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRI VAR MI?

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak görev yapıyor olması şartı aranacak.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde kendi kurumlarına başvuruda bulunacak.

ALIM NASIL OLACAK?

İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşupoluşmadığını değerlendirecek, memur olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki gereken şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilmesi gereken pozisyon sayılarını belirleyecek. Daha sonra kurum düzeyinde bir vize işlemi yapılacak. Örneğin; üniversite hastanesinde kaç kişi istihdam edilmesi gerekiyor, talep neyse ona göre hem sayı hem de isim vizesi yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın verdiği pozisyon sayısı belli olduktan sonra bu sınav süreci işleyecek. O sınavı geçenler de pozisyonlara atanabilecek.

GÖREV DEĞİŞECEK Mİ?

Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak. Geçiş sürecinde kendileriyle yapılacak özel sözleşmelerde de bu husus sözleşme altına alınacak.

HERKES ALINACAK MI?

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadar personel alınacak.

BELEDİYELERDE DURUM NE OLACAK?

Belediyeye veya belediyenin bağlı kuruluşuna karşı bir asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsama alınacak.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak sınavlarla eleman alınacak. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Her kurumun kendi özelliğine göre bir sınav sistemi getirilecek.

HANGİ STATÜYE ALIM OLACAK?

Bugün kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, 4B sözleşmeli memur personel statüsü var. 4C denilen geçici personel statüsü var. Bir de 4D denilen kamu işçisi statüsü var. Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecekleri için yeni bir statü olacak.

KADRO GÜVENCESİ VAR MI?

3'er yıllık sözleşme dönemleri olacak. Dolayısıyla çalışan bu statüye atandıktan 3 yıl sonra sözleşmesi yenilenecek.

MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Taşeron işçiler halihazırda kendi çalıştıkları işlerinde ne kadar ücret alıyorlarsa onu alacaklar.

ZAM YAPILACAK MI?

Atandıktan sonra memurlar ve diğer sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar. Memurlarla aynı zam oranlarını alacaklar. EMEKLİLİK ŞARTI NE ? 4A'lı denilen SSK'lı işçilerle aynı haklara sahipler. Böylece primleri ve SSK girişleri geçerli olacak.

TAYİN VE YÜKSELME HAKKI OLACAK MI?

Özel sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekler. Emekli oluncaya kadar bu pozisyonlarında çalışmaya devam edecekler.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli sayıda 'taşeron' adı altında çalışan var. İçlerinde memur görevlerini yapanlar da var, çok önemli pozisyonlarda olan da. Ancak birçoğunun kadrosu ya 'temizlik işçisi' ya da 'mutfak elemanı' olarak gösteriliyor. Yani kanun diliyle 'muvazaa' yapılıyor.