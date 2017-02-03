Taşeron işçi kadro son dakika haberleri - Bakan Müezzinoğlu açıkladı

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Başkaban Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konu netleştiğinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız." demişti. Son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Bakan Müezzinoğlu, taşerona kadro verilmesi konusunu, kamu çalışanı reformu kapsamında çözeceklerini söyledi. 720 bin taşeron işçinin yakından takip ettiği kadro konusunda son gelişmeler ve ayrıntılar haberimizde.

TAŞERONA KADRODA BİRAZ DAHA SABIR

ESMEDYA’YI ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekliye promosyondan büyükanne teşvikine, kıdem tazminatı fonundan taşerona kadroya kadar birçok konuya açıklık getirdi. Müezzinoğlu, ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında destek verilecek işçi sayısının da 1 milyondan 1.5 milyona çıkarılacağını da müjdeledi. Müezzinoğlu, başlattıkları ‘istihdam seferberliği’ne büyük ilgi olduğunu belirterek “12 bürokratımızın başkanlığındaki ekipler 36 ilde istihdam seferberliğini anlattı. Bu süreçte iş dünyasından yeni talepler de geldi. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. 2016’da 400 bin istihdam daralması var. 2017’de hedefimiz 1 milyon kişiye istihdam desteği sağlamaktı. Ama 2016’daki daralmayı da dahil ettiğimizde 1.5 milyon istihdamı bu yıl planlamamız lazım. Yeni bir çalışmayı haftaya tamamlayacağız. 2016’nın açığını kapatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 1.5 milyon yeni istihdam” diye konuştu.

Müezzinoğlu taşerona kadro konusunu ise kamu çalışanı reformu kapsamında çözeceklerini anlattı. Müezzinoğlu “Bu reformu yapmadığımız sürece ülkenin dinamiklerini güçlü hale getiremeyiz. Bununla ilgili benim dönemimde 2 ayrı çalıştay yaptık. Kamu çalışanı reformunda henüz bir mutfak çalışmasındayız. Bunu yaparsak, taşeron bunun içinde çözülecek. Yarı zamanlı çalışanlar, sözleşmeliler, 4A, 4B, 4C gibi birçok personel var. Yamalı bohça gibi. Kıdem tazminatı gibi çok paydaşlı bir konu bu. Taşerondaki arkadaşlara ‘biraz daha sabır’ diyoruz” diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİ NASIL OLACAK?

Seçim sonrasında taşerona kadro konusunda yapılan planda 1 Kasım 2015'ten önce kamu kurumlarında çalışıyor olması gerekiyor. Burada kişilerin devlet memuru olmaya uygun olması gerekiyor. Ayrıca 65 yaşını dolduran ve emekliliğe hak kazananlar da taşerona kadro düzenlemesinden yararlanamayacak.

12 ay boyunca tam zamanlı çalışan işçiler kapsama alınacak ve yasa çıktıktan sonra 1 ay içerisinde kendi kurumuna başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından ilgili kurumlar şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek. Adayların güvenlik araştırmaları yapılacak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki gereken şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilmesi gereken pozisyon sayılarını belirleyecek. Daha sonra kurum düzeyinde bir vize işlemi yapılacak. Yapılacak sınavdan geçenler pozisyonlara atanabilecek.

Taşeron işçiler kadroya alındıklarında taşeronda yaptıkları işleri yapmaya devam edecekler. Görevlerinde bir değişiklik olmayacak. Özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personellerle üçer yıllık sözleşme imzalanacak. Sürenin tamamlanmasının ardından sözleşme üç yıl daha yenilenecek.

HAK VE MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Özel Sözleşmeli Personel düzenlemesine tabi olacak işçilerin taşeron işçilerle maaş ve özlük haklarının değişmesi beklenmiyor. Bu personellerin sözleşmeleri 3 yıllık aralıklarla yenilenecek. Öte yandan devlet memuru kadrosuna ise alınmayacaklar. Burada aynı haklarla devam eden işçilerin maaş ve hakları firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecek. Özel Sözleşmeli Personeller için; 01.01.2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde “sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı” kadar arttırılarak güncellenecek, 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak, ihale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.

TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Müezzinoğlu Kamu personeli rejimi ile kamudaki imtiyazlı uygulamaların kalkacağını duyurdu. Kamu Personel Rejimi'nde yapılacak bu düzenleme için 6 aylık bir sürenin gerekli olduğu öngörülüyor.

Kamuda asıl ve yardımcı işi yapan 720 bin taşeron işçi Kamu Personel Rejimi'ne dahil edilecek. Asıl işleri yapanlar kadroya alınacak, yardımcı işlerde çalışanların ise özel statülü sözleşmeyle kamuda istihdamı öngörülüyor. Ayrıca kamuda performans değerlendirme sisteminin de oluşturulması planlanıyor.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli sayıda 'taşeron' adı altında çalışan var. İçlerinde memur görevlerini yapanlar da var, çok önemli pozisyonlarda olan da. Ancak birçoğunun kadrosu ya 'temizlik işçisi' ya da 'mutfak elemanı' olarak gösteriliyor. Yani kanun diliyle 'muvazaa' yapılıyor.