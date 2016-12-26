Taşeron işçi kadro son dakika haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeronlara kadro konusunda çok önemli bilgiler verdi. Taşeronların kadroya geçişi nasıl olacak? 720 Bin taşeron işçinin kadro merakını biraz dindiren Müezzinoğlu, taşerona kadronun kesin olarak verileceğinin sinyalini verse de, kadroya geçecek taşeronların devlet memuru gibi olmayacağını söyledi. Aralık ayına kadar geçen sürede gerek konunun Bakanlar Kuruluna taşınması, gerekse Binali Yıldırım'ın "Taşeron Konusunu çözün" açıklaması Taşeronları bir hayli heyecanlandırmıştı.

TAŞERON İŞÇİ KADRO SON DAKİKA HABERLERİ

Taşerona kadro konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2017'yi işaret ederek, "Haklarını güvence altına alacağız" dedi. Bakan Müezzinoğlu, "Bu konuya 2017'de bakacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomimizi toparlayıp önümüzdeki dönemde görüşeceğiz. Haklarını güvence altına alacağız ama bu memuriyet olmayacak" dedi. "Kamu personeli reformunun hayata geçirilmesi halinde kamudaki tüm personeller memnun kalacak. Taşeron işçiler kamuda istihdam edilirlerse, aldıkları maaşlar sabit kalacak ve özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecekler. Bu da demek oluyor ki, taşeron işçi kadrolu değil, sözleşmeli personel olacak.

TAŞERON KADRODA KADEMELİ GEÇİŞ SİSTEMİ OLACAK

1 Kasım 2015'ten önce işe girenlerin düzenlemeden yararlanacağı yer alsa da bu tarihten sonra işe girenlerinde kamuya alınabileceği bir yapı oluşturulacak. Kademeli bir kadroya geçiş sistemi olacak. Taşeron çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Eğer bizim üzerinde çalıştığımız sistem olursa 1 Kasım veya 5 Kasım olmayacak. İlk önce 1 Kasım öncesindekiler kadroya alınacak. Sonrasında diğerleri. Bunun için kamu kuruluşlarının talepte bulunması gerekiyor. Örneğin sağlık Bakanlığı 10 bin ilave personel talep ettiğinde 1 Kasım sonrasında işe başlayanlar içerisinden bu kadar kişiye daha vize verilerek kadroya geçirilecek" dedi.

NURETTİN CANİKLİ'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den taşeron işçi açıklaması geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda 2017 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken müjdeyi verdi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, "720 bin civarında taşeron işçisinin kamuya aktarılmasını konuşuyoruz. Kesin olarak bu yerine getirilecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TBMM Genel Kurulunda bakanlıkları ve bağlı kuruluşların 2017 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Canikli, "Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosuyla ilgili, gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmeler yapılıyor mu ve tedbirler alınıyor mu?" şeklindeki soruyu yanıtlarken, bu çalışmaların sürekli yapıldığını, riskler üzerinde çalışılarak gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

THY'nin uçak alım ihalesini dövizle yapmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Canikli, dünyada uçak satan firmaların belli olduğunu, bunların da satışı dövizle yaptığını belirterek, THY'nin uygulamasında bir aykırılık bulunmadığını dile getirdi.

"720 BİN TAŞERON İŞÇİNİN KAMUYA AKTARILMASINI KONUŞUYORUZ"

Canikli, kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenlemeyle ilgili soruları yanıtlarken şu değerlendirmelerde bulundu:

"720 bin civarında taşeron işçisinin kamuya aktarılmasını konuşuyoruz. Kesin olarak bu yerine getirilecektir. Bundan yana hiçbir kuşku söz konusu değil. Ancak bunun teknik düzenlemeleri için ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani orada genel sistemi bozmayacak şekilde mevcut şu anda sisteme entegrasyonunu en sancısız şekilde yapılmasını sağlayacak çalışma yapılıyor. Sona gelindi. İnşallah en kısa süre içerisinde verilen söz harfiyen yerine getirilecektir."

CARİ İŞLEMLERİ YAPMAK AMAÇLIDIR BU PARALAR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da "PTT,'nin milli bir kuruluş olduğu ve hesabında neden döviz bulundurduğu" yönündeki soruyu yanıtlarken, PTT'nin son yıllarda yaptığı işlemlerin çok yükseldiğine dikkati çekti.

Arslan, "Yurt dışından döviz geliyor, kişi eğer karşılığında Türk Lirası almak istiyorsa döviz PTT'nin hesabında kalıyor. Veya bir kişi gelip Türk Lirası yatırıp 'Bunu dövize çevirin, başka yere gönderin' derse PTT yine bunu yapıyor. PTT'nin günlük hesaplarında bu işlemleri yapabilmek için, cari işlemleri için dolar ve avro tutmak şeklindedir. Onun dışında bir hesabı yoktur, cari işlemleri yapmak amaçlıdır bu paralar" değerlendirmesinde bulundu.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli sayıda 'taşeron' adı altında çalışan var. İçlerinde memur görevlerini yapanlar da var, çok önemli pozisyonlarda olan da. Ancak birçoğunun kadrosu ya 'temizlik işçisi' ya da 'mutfak elemanı' olarak gösteriliyor. Yani kanun diliyle 'muvazaa' yapılıyor.