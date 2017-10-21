Taşeron işçi son dakika kadro açıklaması Hak İş'ten Bakan Sarıeroğlu'na taşerona kadro çağrısı

Taşeron işçi son dakika haberleri ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Yapılan son açıklamalara göre, taşeron işçilerin yenı yılda düzenlenecek kadro çalışması ile ilgili detaylar belli oldu. Son olarak açıklama yapan Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Geçtiğimiz günlerde de konu ile ilgili açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Toruntay, "Teknik olarak çalışmaları tamamlanan taşeron düzenlemesi, Meclisten önce mutlaka sendikalara sunulmalı. Kanun tasarısı, sendikaların görüş ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalı." dedi. Peki taşeron işçiye ne zaman kadro verilecek? 2018 yılında taşeron işçiye kadro verilecek mi? Kadro düzenlemesi nasıl olacak? Ayrıntılar ve yeni gelişmeler haberimizde...



HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Teknik olarak çalışmaları tamamlanan taşeron düzenlemesi, Meclisten önce mutlaka sendikalara sunulmalı. Kanun tasarısı, sendikaların görüş ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalı." dedi.



Toruntay, kamuda 900 bine yakın kişinin alt işverene (taşeron) bağlı olarak çalıştığını belirterek, bu çalışanların kamuda veri girişinden temizliğe, hasta yönlendirmeden güvenliğe kadar birçok farklı görevi yerine getirdiğini söyledi.







Taşeron işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Mustafa Toruntay, bu statüdeki yüz binlerce kişinin hem iş güvencesinden yoksun hem de düşük ücretlerle çalıştırıldığını ifade etti.



Türkiye'de taşeron işçilik sorununu ilk kez HAK-İŞ olarak kendilerinin gündeme getirdiğini vurgulayan Toruntay, şöyle konuştu:



"2014 yılında 27 ilde, 9 iş kolunda, 85 iş yerinde toplam 5 bin 250 kamu taşeron işçisi ile yüz yüze görüşerek 'Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması'nı hazırladık. Bu araştırmada, taşeron işçilerin yüzde 77,8'inin sendikalı olmak istediği sonucu ortaya çıktı. Konfederasyon olarak taşeron işçileri örgütlemeye başladık. Bu noktada önemli bir mesafe aldık. HAK-İŞ'in bugün 550 bine yakın üyesinin 250 binden fazlası taşeron işçilerden oluşuyor."



"Taşeron düzenlemesi beklentilere cevap vermeli"



Mustafa Toruntay, "Özel Sözleşmeli Personel" statüsü ve benzeri çözümlere HAK-İŞ olarak baştan itibaren karşı çıktıklarını dile getirerek, "Teknik olarak çalışmaları tamamlanan taşeron düzenlemesi, Meclisten önce mutlaka sendikalara sunulmalı. Kanun tasarısı, sendikaların görüş ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalı. Taşeron işçilik gibi önemli bir sorun ancak uzlaşı ve elbirliğiyle çözülür." diye konuştu.



Taşeron işçilik sorununun çözümü için katkı ve destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Toruntay, şunları ifade etti:



"900 bine yakın taşeron işçi ve bunların aileleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi beklentilere cevap vermeli. Hükümetin yürüttüğü çalışmada beklentileri dikkate alacağına inanıyorum. İnsana yakışan bir çalışma biçimi olmayan taşeron işçiliği inşallah hep birlikte ortadan kaldırırız ve tarihte bırakırız."



TAŞERON AÇIKLAMASI İŞÇİYİ UMUTLANDIRDI!



Türk-İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin taşeron işçilerle ilgili açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bizim için umut verici. Yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmalı çünkü taşeron işçi sayısı 900 bine, bıçak da kemiğe dayandı." dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, "Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı" yönündeki açıklamaları hakkında, değerlendirmelerde bulundu.







Atalay, son günlerde hükümet yetkililerinin taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hükümetin taşeron işçilerle ilgili açıklamalarını olumlu karşılıyoruz. Bizim için umut verici. Bu iş, yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmalı çünkü taşeron işçi sayısı 900 bine, bıçak da kemiğe dayandı. İnsanların artık beklemeye tahammülü kalmadı. Herkes beklentileri karşılayacak bir çözüm bekliyor. 900 bin taşeron işçisi ve bunların aileleri dikkate alındığında toplam 4-5 milyon insanın gözü kulağı bu konuda."

"Memur işi yapan memur, işçi işi yapan işçi olsun"



Atalay, aracıların hem taşeron hem de geçici işçiler üzerinden büyük kazançlar elde ettiğini belirterek, "Türk-İş olarak talebimiz, hükümetin aradan aracıyı çıkartması. Bu çalışanlara, devlete maliyetleri neyse o ücretin verilmesi. Memur işi yapanın memur, işçi işi yapanın işçi olması." dedi.



TAŞERON İŞÇİLERİN KAMUDA İSTİHDAMINDA DETAYLAR BELLİ OLDU



Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ağbal, kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kapsama girdiğini kaydetti.



Taşeron firmada çalışan elemanların, kamuda "özel sözleşmeli personel" statüsünde istihdam edileceklerini bildiren Ağbal, bu kapsamda çalışacaklarla ilgili yeni istihdam edecekleri pozisyonun kapsamını, çalışma koşullarını, mali ve sosyal hakları ve yükümlülükleri düzenleyeceklerini ifade etti.

1 Kasım 2015'ten önce işe girenler yararlanacak



Kapsama dahil personelin 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması gerekecek. Bu kişiler, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.



Kamuda tam zamanlı hizmet veren taşeron işçi, düzenlemeden yararlanacak, kısmi zamanlı çalışanlar ise bu haktan faydalanamayacak.







Sınav yapılacak



Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek.



Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek.

Mevcut aylıklar üzerinden maaş verilecek



Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde talepte bulunacak. İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek, devlet memuru olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak.



Kamuya alınan personele, şu anda aldıkları aylık üzerinden maaş verilecek. Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak.



TAŞARON İŞÇİLER KADROYA ALINACAK MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Taşeron işçilere yönelik düzenleme) Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalıştıklarını belirterek, "Olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.







Sarıeroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.