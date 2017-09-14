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Taşeron işçi son dakika kadro açıklaması Taşeron çalışanlarına kadro verilecek mi Bakan Sarıeroğlu yanıtladı

Taşeron işçilerin kadroya alım ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Heyecanla ve umutla beklenen taşeron işçilerin kadroya alınması durumuna yönelik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun zamandır gündemde olan taşeron meselesine Bakan Jülide Sarıeroğlu, 'Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Tabii ki bu konuda kamuda istihdam olanaklarının geliştirilmesi bağlamında talepleri ve beklentileri karşılamak önceliğimiz olacak' dedi. Peki Taşeron işçilere kadro var mı? Taşeron işçiler hangi şartlarda kadroya alınacak? İşte Jülide Sarıeroğlu'nun taşeron işçileri için yaptığı açıklamların ayrıntıları...

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Taşeron işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan heyecanla beklediği son dakika kadro açıklaması geldi. Uzun süredir taşeron işçilerin gözü Jülide Sarıeroğlu'dan gelecek açıklamadaydı. Taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağına yönelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan gelen açıklamaya göre, ''Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik  kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar Ak Parti olarak  ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız." dedi. Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? İşte taşeron işçiler hakkında merak edilen soruların yanıtları ve yaşanan son gelişmeler...

Temasları kapsamında beraberindeki heyetle Elazığ'a gelen Bakan  Sarıeroğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaretinin ardından Valilik önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaşan  Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, vefat eden AK Parti Elazığ  Milletvekili Ömer Serdar'ın kayınvalidesi Fikriye Serdar'ın taziyeevini ve Elazığ  Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüşmesinde,  Türkiye'nin büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, yaşanan tüm sürece  rağmen 3. çeyrekte 5.1'lik bir büyüme ile karşı karşıya olduklarını belirtti.



Bu büyüme oranının ülkede istikrarın devam ettiğini, ülkenin güçlü ve  büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdiğini ifade eden  Sarıeroğlu, ''İnşallah bu süreci yine sağlam ve kararlı politikalarımızla  sürdüreceğiz. Bu anlamda bizler de gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. 80  milyon vatandaşımızın huzur ve güven ortamında, birlik, beraberlik ve refah  içerisinde yaşaması için bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız.'' diye  konuştu.

Sarıeroğlu, bir gazetecinin ''Taşeron çalışanlarla ile ilgili yeni  çalışmalarınız var mı?'' şeklindeki sorusu üzerine, bu meselenin çok uzun süredir  ülkenin gündeminde bulunduğunu ve taşeron konusunu bakanlığı öncesi yürüttüğü  faaliyetlerden ve çalışma ekonomisti olması dolayısıyla çok iyi bildiğini  aktardı.

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile bir çalışma içerisinde  bulunduklarını kaydeden Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Taşeron konusu AK Parti dönemlerinde ortaya çıkmış bir konu değil.  Geçmişten beri Türkiye'de uygulanan bir çalışma şekli. Tabii bu çalışma şekli  zaman içerisinde düzenli dediğimiz insan onuruna yaraşır bir çalışma şeklinde  olmaktan bir kayış eğilimi içerisine girmiştir. Bu eğilimi düzeltmek için de AK  Parti döneminde çok güçlü bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Eskiden  ücretlerini alamayan, çalıştıkları iş yerlerinde yanlarında aynı işleri  yaptıkları arkadaşlarından çok daha farklı imkanlarla, daha kötü ve zor şartlarda  çalışmak zorunda kalanlar vardı. Kıdem tazminatı, izin ücreti gibi imkanlardan  maalesef yoksunlardı.''

TAŞERON ÇALIŞANLARIN KAMUDA İSTİHDAMI

AK Parti döneminde yapılan yeni kanun değişiklikleri ile taşeron  çalışanlar meselesinin çözülmeye çalışıldığını ve en önemlisi sendikal örgütlenme  hakkına sahip olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, yine kıdem tazminatları ile  ücretlerinin ve yıllık izinlerinin güvence altına alındığını bildirdi.

Taşeron işçilerle ilgili süreci tamamlamak için çalışmalarının devam  ettiğini aktaran Bakan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: ''Bu konuda asgari ücretin düzeltilmiş, ihalelerin üç yıllık yapılıyor  ve yine toplu sözleşmeyle alakalı süreçlerin işliyor olmasıyla beraber ücretlerde  kısmi oranlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ama zaman içerisinde her ne  kadar bir düzelme olsa da beklentiler ve talepler farklı yönde. Geçmiş dönemde  yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam  imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve  ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Bu anlamda geçmiş dönemde  bazı çalışmalar hayata geçirilmek istendi ama şartlar maalesef uygun olmadı. Bu  dönemde bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun taşerondaki işçilerimiz için ne  kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle şuan çok titiz bir  çalışma içerisindeyiz.''



Sarıeroğlu, taşeronlarla alakalı süreci tamamlarken Türkiye'nin içinde  bulunduğu şartları ve 80 milyon vatandaşın durumunu göz önünde tutarak  çalışmaları gerçekleştireceklerini vurgulayarak, ''Maliye Bakanlığı ile bu konu  üzerinde çalışıyoruz. Tam olgunlaştıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah  yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü adımlar  atılmış olacak.'' değerlendirmesini yaptı.

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