Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evrakını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakı ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müraacatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de işçiler evrakını ilgili personele teslim etti. Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Çevresindeki herkesin kadro heyecanı yaşadığını belirten Özgeç, "Taşeron işçilerin kadroya alınacak olması ailemdeki en küçük kardeşimi, akrabaları mı bile mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Kadro başvurularımızı yaptık, inşallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Ben onlar adına da seviniyorum. Durumu olmayan insanlar da var aramızda, inşallah onlar için de hepimiz için de iyi olacak." dedi.

Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2,5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.

Teşoran işçilerin kadroya alınmasının, çalışmadaki verimi arttıracağını vurgulayan Kıran, "Taşeron bizim belimizi bükmüştü zaten. Kadroya geçmek çok güzel bir şey, inşallah hayırlı olur. Devletimizden bu konuda bizleri düşündükleri için Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttukları için Allah razı olsun. İnşallah bu verim daha da artacak. Arkadaşlarımızın morali yükseldi, herkesin morali iyi. Devletimiz de bunun karşılığını alacak inşallah, pişman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Temizlik işçisi İlhan Yardibi de "İnanın çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah devletimizden, halkımızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpratıyordu, çok baskı altındaydık. Allah devletimizden razı olsun ki bu güzel günleri bize gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm işçi kardeşlerimizin müracaatlarını alıyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, başvuruların alındığı birime gelerek işçilerle sohbet etti.

Masa başına oturarak temsili olarak birkaç işçinin başvurusunu alan Usta, müracaatlarını yapan işçilere 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Şu anda bünyemizde nitelikli olmayan ya da verimli olmayan arkadaşlarla mümkün mertebe çalışmıyoruz. Ama bunların içinde zorunlu olarak yasa gereği devam ettiremeyeceğimiz arkadaşlar da var ki onlar yasada mevzuat gereği kamu ile mahkemelik olanlar, başka kurumdan emekli olmuş ya da sosyal destek alanlar bu yasa kapsamından istifade edemiyor. Onun haricindeki müracaat eden arkadaşlarımızın tamamının biz devam etmesini arzu ederiz ama ufak tefek aksaklıklar ya da bir takım gerekçelerle çalışılmayacak durumda olanlar varsa onlar zamanla belli olacak. Biz yine müracaat eden tüm işçi kardeşlerimizin müracaatlarını alıyoruz."

Birçok işçinin yapılacak yazılı sınavla ilgili aklında soru işareti bulunduğuna dikkati çeken Usta, yazılı sınavın üniversite sınavı gibi olmayacağını, formalite niteliğinde olacağını kaydetti.

"3-5 yıl, 10 yıl çalışılmış bir kardeşimizle sadece bu yasal düzenlemeden dolayı çalışmama durumunun çok fazla olmayacağını zannediyorum. Çünkü kurumlar da zaten bunların çalışmasını arzu edecektir. Sonuçta işini seven, işinde verimli olan, çalışmak isteyen ve tecrübeli arkadaşlara ihtiyaç duyulacaktı. Bunlar da bunların içinden olacaktı doğal olarak." diyen Usta, çalışmak isteyenlerle yola devam etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, 10 gün sürecek başvurular 11 Ocak'ta sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.