Taşeron işçiye kadro tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık’ta verdiği müjdenin ardından kadroya geçiş serüveni, 2 Ocak’taki başvuru maratonu ile başladı. Sınavlar, 3-22 Mart’ta yapıldı. Sınıvlarda 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayıldı.

RAKAMI BAKANLIK AÇIKLAYACAK

Sınavlara sonuçlarına itirazlar 27-31 Mart’ta incelenerek kesin liste ilan edildi. Bu aşamaların ardından, taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak’ta başlayan 90 günlük süreç dün itibariyle tamamlandı. Kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ‘istenmeyecek’ açıklamasına karşın bazı belediyelerin çalışanlardan sağlık raporu istediği öğrenildi. Sağlık raporu için hastaneler 170 ile 300 TL arasında ücret talep ediyor.