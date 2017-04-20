Taşeron kadro son dakika açıklamasını Bakan Müezzinoğlu yaptı Taşeron işçi kadro son durum nedir?

Taşeron işçiye kadro konusunda son dakika açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Taşeron işçinin yakından takip ettiği kadro konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı bir programda canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu, "“Referandumda Evet çıkması ile birlikte Türkiye yeni bir döneme girdi. Bundan sonra daha istikrarlı, daha güvenli bir sistemin arefesindeyiz. Parlamentoda gerekli alt düzenlemeleri yapılacak. 2017 nisan öncesi neyse 2019 3 Kasım’a kadar aynen devam edecek. Önümüzdeki iki yıla yakın zaman güçlü icraat dönemi olması gerekiyor. Milletin de hükümetten beklediği bu. Parlamentoda yeterli desteği olan bir hükümet var. Vatandaş da icraat bekliyor. Erken seçime ihtiyaç yok. İşsizlik konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk mayıs ortalarında bu rakamı geçeceğimizi görüyorum. Emeklilerin promosyon ödemelerinin yüzde 75’i tamamlandı. 3 milyar 200 milyon gibi bir rakam ödendi.” dedi. Taşeron işçiye kadro konusunda da Bakan Müezzinoğlu, "Çalışmaları olgunlaştırdıktan sonra hükümete göndereceğiz. Önümüzdeki ayların konusu. Haftaya pazartesi Bakanlar Kurulu yapıldığında çözüm takvimi belirlendikten sonra biz de o takvime göre çalışmaları şekillendireceğiz" açıklamasında bulundu.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO KONUSUNDAKİ SON HABERLER

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN TAŞERON İŞÇİYE KADRO AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, TRT ortak yayınında referandum süreciyle ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunurken, taşeron işçilere kadro verilmesi konusuna da değinmişti. "Mesele bildiğimiz bir mesele, üzerinde çalışıyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, “800 bine yakın çeşitli kurumlarda taşeron çalışan var. Bunların çalışma şartları kadrolu memurlardan daha kötü, ücretleri daha düşük. Zor bir konudur. Bu konunun önemini biliyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Burada iyileştirmeler, makul, adil bir sonuç inşallah olacak." açıklamasında bulunmuştu.

BAKAN AĞBAL’DAN TAŞERON CEVABI

Taşeron işçilerin yakından takip ettiği kadro konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklama yapmıştı. Bayburt’un Demirözü ilçesi, Ülkü Gökalp Güney Caddesi’nde vatandaşlara hitap eden Bakan Ağbal, Türkiye’nin önünde 16 Nisan süreci bulunduğunu anımsatarak, Demirözü halkından güçlü bir destek istemişti. Halkın desteği ve dualarıyla 16 Nisan’da bir destanı yazacaklarını belirten Ağbal, "16 Nisan’da dosta, düşmana karşı bu milletin gücünü bir defa daha göstereceğiz. Anayasa değişikliği yapıyoruz kolay değil. Ülkelerin anayasaları çok önemlidir. Ülkelere yön, istikamet verir ya yanlış yere gidersin ya doğru yere gidersin. Doğru yere gidersen vatandaş memnun olur, yanlış yere gidersen vatandaşa zarar verirsin." dedi. Bakan Ağbal burada bir vatandaşın, "taşeron işçilere kadro sözü vermiştiniz?" sorusunu, "sabredin" diye yanıtlamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron işçi meselesi için talimatların verildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili, “Aynı şekilde işçiler ve taşeronlar konusunda sayın Başbakan’ın da ifade ettiği gibi talimatlar verildi. O süreci de yakından takip edeceğiz.” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak." dediği taşeron işçileri sevindiren açıklamayı Ankara’da, "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuşurken yapmıştı. Başbakan Yıldırım, taşeron ve 4C sorununun çözümü için talimat verdiğini duyurmuştu. İşte Başbakan Yıldırım’ın o konuşması:

"Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil çözmektir. Türkiye’de mevsimlik işçi geçici işçi taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla populizm yapmadık. Ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz bu sorunları çözmek için gereken talimatları verdim çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık bundan sonra da bırakmayız."

BAKAN MÜEZZİNOĞU’NDAN KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı. Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Sabırlı olun!" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, "Taşeron işçiler sabırlı olun, bu konuyu en yakın zaman içinde çözeceğiz. Yeni bir yama yapalım dersek, yeni yamanın çerçevesi farklı olacak. Kamu çalışanı reformu yapmayı başaracaksak sistemin bütüncüllüğü içinde çözeceğiz. 4a, 4b, 4c çalışanlarına statü koyacağız. Bunlar referandumdan sonra konuşulacak." dedi.

KIDEM TAZMİNATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı açıklamada, "Eskiye göre daha iyi bir noktadayız. Referandumdan sonra bunu masaya yatırıp sendikalarımızla bu konuyu konuşacağız. Bazı haklar var o kazanımlardan geri adım atmıyoruz. Mevcutlarda kazanımlardan yüzde 10’luk geri adım olacaksa onlara mevcut statü ile devam edin diyeceğiz. İster burada devam et, istersen fona gel diyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

BU YIL İÇİNDE ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

16 Nisan’da gerçekleştirilecek anayasa referandumundan sonra sürecin daha hızlı ilerleyeceğini belirten Bakan Müezzinoğlu, taşeron işçilerin gönlünü ferah tutması gerektiğini belirtti.

Taşerona kadro konusunun bu yıl içinde çözüme ulaştırılacağını düşündüğünü açıklayan Bakan Müezzinoğlu, taşerona kadro konusunun gündemlerinde yoğun bir şekilde yer aldığını hatırlattı.

TAŞERON KADRO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELER?

TAŞERON İŞÇİLER GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇECEK

Tüm taşeron işçilerin güvenlik ve arşiv araştırmasından geçeceği duyuruldu. Güvenlik ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan kişiler yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Araştırmalarda özellikle FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRI VAR MI?

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak görev yapıyor olması şartı aranacak.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde kendi kurumlarına başvuruda bulunacak.

ALIM NASIL OLACAK?

İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşupoluşmadığını değerlendirecek, memur olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki gereken şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilmesi gereken pozisyon sayılarını belirleyecek. Daha sonra kurum düzeyinde bir vize işlemi yapılacak. Örneğin; üniversite hastanesinde kaç kişi istihdam edilmesi gerekiyor, talep neyse ona göre hem sayı hem de isim vizesi yapılacak. Maliye Bakanlığı’nın verdiği pozisyon sayısı belli olduktan sonra bu sınav süreci işleyecek. O sınavı geçenler de pozisyonlara atanabilecek.

GÖREV DEĞİŞECEK Mİ?

Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak. Geçiş sürecinde kendileriyle yapılacak özel sözleşmelerde de bu husus sözleşme altına alınacak.

HERKES ALINACAK MI?

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadar personel alınacak.

BELEDİYELERDE DURUM NE OLACAK?

Belediyeye veya belediyenin bağlı kuruluşuna karşı bir asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsama alınacak.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak sınavlarla eleman alınacak. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Her kurumun kendi özelliğine göre bir sınav sistemi getirilecek.

HANGİ STATÜYE ALIM OLACAK?

Bugün kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, 4B sözleşmeli memur personel statüsü var. 4C denilen geçici personel statüsü var. Bir de 4D denilen kamu işçisi statüsü var. Taşeron işçiler ‘özel sözleşmeli personel’ olarak istihdam edilecekleri için yeni bir statü olacak.

KADRO GÜVENCESİ VAR MI?

3’er yıllık sözleşme dönemleri olacak. Dolayısıyla çalışan bu statüye atandıktan 3 yıl sonra sözleşmesi yenilenecek.

MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Taşeron işçiler halihazırda kendi çalıştıkları işlerinde ne kadar ücret alıyorlarsa onu alacaklar.

ZAM YAPILACAK MI?

Atandıktan sonra memurlar ve diğer sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar. Memurlarla aynı zam oranlarını alacaklar. EMEKLİLİK ŞARTI NE ? 4A’lı denilen SSK’lı işçilerle aynı haklara sahipler. Böylece primleri ve SSK girişleri geçerli olacak.

TAYİN VE YÜKSELME HAKKI OLACAK MI?

Özel sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekler. Emekli oluncaya kadar bu pozisyonlarında çalışmaya devam edecekler.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Türkiye’de hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli sayıda ‘taşeron’ adı altında çalışan var. İçlerinde memur görevlerini yapanlar da var, çok önemli pozisyonlarda olan da. Ancak birçoğunun kadrosu ya ‘temizlik işçisi’ ya da ‘mutfak elemanı’ olarak gösteriliyor. Yani kanun diliyle ‘muvazaa’ yapılıyor.