Taşeron son dakika kadro süreci nasıl işliyor 2018 taşeron işçi kadro başvurular nereye nasıl yapılacak

Taşeron son dakika kadro süreci nasıl işliyor, başvurular nereye nasıl yapılacak, taşeron işçiler hangi formu dolduracaklar? Taşeron işçilerin kadroya için başvurular 2 Ocak'tan itibaren alınmaya başladı. Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracatlarını yapmaya başladı. Bazı kurumlarda yoğunluk yaşanırken; başvurular 11 Ocak’ta, kadroya geçiş de en geç 2 Nisan’da bitecek. Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Ocak itibariyle sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek. Kadroya geçmek isteyen kamu taşeron işçileri ve belediye taşeronları için kadro süreci başladı. Başvuru süresi 11 Ocak'ta sona erecek taşeron kadrosu için formu doldurup dilekçe ile bizzat başvuruda bulunmanız gerekiyor. Belediye ve kamu taşeron işçileri, başvuru sonrasında izlenecekler. Taşeron kadro için kesin listede isimleri olan işçiler 3 Mart 2018'de sınava girecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti. İşte taşeron kadro başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler;





TAŞERON KADRO BAŞVURULARI : Taşeron işçiler 2 Ocak 2018 (bugün) ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak.



GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İÇİN TIKLAYIN



TAŞERON BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Sürekli işçi kadrosuna geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular dün start aldı. Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü. Başvuru için son tarih 11 Ocak olarak belirlenirken, hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.







TAŞERON KADROYA BAŞVURU FORMU : Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.







Başvuru formuna eklenecek belgeler neler : Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre taşeron kadro başvuru formunu doldurduktan sonra dilekçe ile birlikte gereken başka evraklar da var. Başvuru formuna eklemeniz gereken evraklar da şu şekilde sıralanıyor:



-Sigorta evrakı : Başvuru sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanları. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir. (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar)



-5 adet vesikalık fotoğraf

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

-Öğrenim durumu alanı kodlaması

-En son çalıştığı işin kodlaması.



KİMLER KADRO İÇİN BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz edecekler.



Ayrıca sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınacak.





GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara'da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.







TAŞERON KADRO SINAV TARİHLERİ : Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.



SINAV 3-22 MART'TA

Taşeronların kadroya alınmasına yönelik usul ve esasların yer aldığı tebliğe göre; 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor. Şartları karşılayanlar başvurularını, 11 Ocak'a kadar ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak. Tavsiye edilen takvime göre; tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart aralıklarında yapılacak. Hak sahipleri, 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



BAŞVURU HEYECANI

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu belirterek, "2.5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Onlar adına da seviniyorum" dedi. Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2.5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi. Temizlik işçisi İlhan Yardibi ise "İnanın çok güzel bir duygu. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu" ifadesini kullandı.



TAŞERON KADRO BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? İZLE







SGK'dan taşeron işçilere uyarı



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini duyurdu.



SGK'den yapılan yazılı açıklamada, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin, sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemede "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları" gerektiği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.



Söz konusu hüküm doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlardan kadroya geçiş sürecinde bu yönde belge istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu belge, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (2-11 Ocak) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edilecektir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi, 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir."



BAŞVURULAR İSTİHDAM EDİLECEK KURUMLARA YAPILACAK



Bu durumda 2 Ocak'tan itibaren alınacak olan kadro başvuruları işçilerin işveren kurumuna değil, istihdam edilecekleri kuruma yapılacak. İşçiler gerekli evrakları ve başvuru formlarını doldurarak müracaatlarını istihdam edilecekleri kurumlara iletecekler.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan taşeron işçilerinin kadroya alınmasına yönelik yapılan açıklamada, “Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır” denildi.



TAŞERON KADRO BAŞVURULARI SADECE ELDEN YAPILACAK



Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.







BAŞVURUDA HANGİ EVRAKLAR İSTENECEK?



Taşerona kadro başvurularında;



-5 adet vesikalık fotoğraf,



-emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına dair belge,



-sicil belgesi,



-başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler sertifikalar,



-öğrenim durumu,



-en son çalıştığı nitelik evrakları istenmektedir.



Yukarıda belirtilmiş olan gerekli evrakları tamamlayarak kadro alacak işçiler başvurularını 11 Ocak 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.



SULH SÖZLEŞMESİ ŞARTI



Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK’da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.



İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır. Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.



Taşeron kadro başvurusu dilekçe ve başvuru formu aracılığıyla gerçekleşecek



KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE OLACAK?



Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.”









KHK'YA GÖRE TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?



*Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.



*Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.



*Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.



*Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.



*Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.



*4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.



*2. Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir.



*4 Aralık esas: 4 Aralık 2017'de SGK'ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.



*90 gün içinde kadro işi tamam: taşeron işçiler için kadroya geçiş süreci toplamda 90 günde tamamlanmış olacak. Başvuru, sınav ve güvenlik soruşturmasının ardından 90 gün içinde kadro işlemleri sona erecek.



*3 aşamalı sınav: Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Yapılacak sınav eleme amaçlı değil, işçilerin alanları ile ilgili olacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.



*Yaş ve eğitim şartı yok: Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.



*Ücretlerde artış: En çok merak edilen maaşlarda artış meselesine değinen Bakan Sarıeroğlu, ücretlerin artacağı müjdesini verdi.



*İkramiye: Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.



*Taşeron firmaların durumu: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.



*Mevsimlik işçilere emeklilik müjdesi: Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.



*Belediye işçileri KİT kadrosunda: Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.



*Tüm haklar aynen geçerli: Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.