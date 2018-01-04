Taşerona kadro, ruh sağlığını yükseltecek

Taşerona kadro 1 milyon işçinin yüzünü güldürürken, uzmanlardan konuya ilişkin önemli bir tespit geldi. Uzmanlara göre bu düzenlemenin ruh ve beden sağlığına büyük etkisi olacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, taşeron firmalar bünyesinde çalışan işçilere devlet kadrosu yolunun açılmasının, sayıları milyonu bulan taşeron işçiler kadar onların ailelerinde de büyük bir psikolojik rahatlamaya yol açacağını söyledi. Aşkın taşeron düzenlemesinin, taşeron firma çalışanlarında ve ailelerinde büyük sevinç oluşturduğunu belirterek “Bir psikiyatri uzmanı olarak, bir milyona yakın çalışanı ve bunun 4-5 katı ailelerini ilgilendiren düzenlemenin insanımızın ruh ve beden sağlığına son derece olumlu katkıları olacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Kamu personelleri ile aynı iş yerinde aynı işleri yapan taşeron firma elemanı arkadaşlarımızda büyük sevinç yanında, kendi deyimleriyle ‘iş garantili’ bir pozisyon elde etmenin gözlerinde oluşturduğu ışıltıyı ve morali gözledim” değerlendirmesinde bulundu.

Halkın geleneğinde ‘devlet kapısı’nın olağanüstü bir güvence kapısı ‘babaevi’ anlamında bir yuva demek olduğunu ve bunun yüzyıllara dayanan bir geleneğe dayandığını anlatan Aşkın “Öyle ki bir devlet işinde çalışmayan çoğu insanımız, zaman zaman daha yüksek gelirlerinden bile feragat ederek devlet kapısında bulduğu işi tercih etmektedir. Zira devlet kapısı, insan psikolojisi açısından büyük stres doğuran gelecek ay hatta gelecek yıllara dair belirsizliği, iş güvencesi ile ilgili kaygıları ortadan kaldırmaktadır. Çünkü insanımız kamu personeli olmaya adalet, düzenli maaş açısıyla bakmaktadır” dedi.