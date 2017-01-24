Taşerona kadroda Numan Kurtulmuş'tan son dakika açıklaması

Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Başkaban Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası taşeron işçilere kadro ve emekli maaş promosyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 720 bin taşeron işçinin yakından takip ettiği konu hakkında Numan Kurtulmuş bir gazetecinin sorusu üzerine, "Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konu netleştiğinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız." Emeklilere promosyon hakkında ise "Özel bankalar ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli sayıda 'taşeron' adı altında çalışan var. İçlerinde memur görevlerini yapanlar da var, çok önemli pozisyonlarda olan da. Ancak birçoğunun kadrosu ya 'temizlik işçisi' ya da 'mutfak elemanı' olarak gösteriliyor. Yani kanun diliyle 'muvazaa' yapılıyor. İşte taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili öne çıkan haberler ve son gelişmeler.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİ NASIL OLACAK?

Seçim sonrasında taşerona kadro konusunda yapılan planda 1 Kasım 2015'ten önce kamu kurumlarında çalışıyor olması gerekiyor. Burada kişilerin devlet memuru olmaya uygun olması gerekiyor. Ayrıca 65 yaşını dolduran ve emekliliğe hak kazananlar da taşerona kadro düzenlemesinden yararlanamayacak.

12 ay boyunca tam zamanlı çalışan işçiler kapsama alınacak ve yasa çıktıktan sonra 1 ay içerisinde kendi kurumuna başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından ilgili kurumlar şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek. Adayların güvenlik araştırmaları yapılacak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki gereken şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilmesi gereken pozisyon sayılarını belirleyecek. Daha sonra kurum düzeyinde bir vize işlemi yapılacak. Yapılacak sınavdan geçenler pozisyonlara atanabilecek.

Taşeron işçiler kadroya alındıklarında taşeronda yaptıkları işleri yapmaya devam edecekler. Görevlerinde bir değişiklik olmayacak. Özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personellerle üçer yıllık sözleşme imzalanacak. Sürenin tamamlanmasının ardından sözleşme üç yıl daha yenilenecek.

ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?

Taşeron işçilere yapılacak düzenlemede yeni bir çalıştırma modeli ortaya çıkarıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırmasına tabi olmayacak 'Özel Sözleşmeli Personel'ler, işçilerinin atamalarının yapılabilmesi ve bunlar aracılığıyla yürütülen hizmetlerin aynı şekilde sürdürülmesi amacıyla oluşturulan yeni bir çalışma modeli olarak karşımıza çıkacak. Özel Sözleşmeli Personeller için aranacak şartlar, uygulanacak sınav, ödenecek ücret, 3 yılı geçmemek suretiyle yapılacak sözleşme süreleri, bu sözleşmelerin usul ve şartları, diğer hususlarla birlikte Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Bu personeller; Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyonlarda çalışacak. İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek. Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak. Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek. Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı (SSK) olacak. Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak.

HAK VE MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Özel Sözleşmeli Personel düzenlemesine tabi olacak işçilerin taşeron işçilerle maaş ve özlük haklarının değişmesi beklenmiyor. Bu personellerin sözleşmeleri 3 yıllık aralıklarla yenilenecek. Öte yandan devlet memuru kadrosuna ise alınmayacaklar. Burada aynı haklarla devam eden işçilerin maaş ve hakları firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecek. Özel Sözleşmeli Personeller için; 01.01.2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde “sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı” kadar arttırılarak güncellenecek, 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak, ihale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.

TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Müezzinoğlu Kamu personeli rejimi ile kamudaki imtiyazlı uygulamaların kalkacağını duyurdu. Kamu Personel Rejimi'nde yapılacak bu düzenleme için 6 aylık bir sürenin gerekli olduğu öngörülüyor.

Kamuda asıl ve yardımcı işi yapan 720 bin taşeron işçi Kamu Personel Rejimi'ne dahil edilecek. Asıl işleri yapanlar kadroya alınacak, yardımcı işlerde çalışanların ise özel statülü sözleşmeyle kamuda istihdamı öngörülüyor. Ayrıca kamuda performans değerlendirme sisteminin de oluşturulması planlanıyor.

TAŞERON KADRO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TAŞERON İŞÇİLER GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇECEK

Tüm taşeron işçilerin güvenlik ve arşiv araştırmasından geçeceği duyuruldu. Güvenlik ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan kişiler yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Araştırmalarda özellikle FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRI VAR MI?

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak görev yapıyor olması şartı aranacak.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde kendi kurumlarına başvuruda bulunacak.

ALIM NASIL OLACAK?

İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşupoluşmadığını değerlendirecek, memur olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki gereken şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilmesi gereken pozisyon sayılarını belirleyecek. Daha sonra kurum düzeyinde bir vize işlemi yapılacak. Örneğin; üniversite hastanesinde kaç kişi istihdam edilmesi gerekiyor, talep neyse ona göre hem sayı hem de isim vizesi yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın verdiği pozisyon sayısı belli olduktan sonra bu sınav süreci işleyecek. O sınavı geçenler de pozisyonlara atanabilecek.

GÖREV DEĞİŞECEK Mİ?

Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak. Geçiş sürecinde kendileriyle yapılacak özel sözleşmelerde de bu husus sözleşme altına alınacak.

HERKES ALINACAK MI?

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadar personel alınacak.

BELEDİYELERDE DURUM NE OLACAK?

Belediyeye veya belediyenin bağlı kuruluşuna karşı bir asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsama alınacak.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak sınavlarla eleman alınacak. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Her kurumun kendi özelliğine göre bir sınav sistemi getirilecek.

HANGİ STATÜYE ALIM OLACAK?

Bugün kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, 4B sözleşmeli memur personel statüsü var. 4C denilen geçici personel statüsü var. Bir de 4D denilen kamu işçisi statüsü var. Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecekleri için yeni bir statü olacak.

KADRO GÜVENCESİ VAR MI?

3'er yıllık sözleşme dönemleri olacak. Dolayısıyla çalışan bu statüye atandıktan 3 yıl sonra sözleşmesi yenilenecek.

MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Taşeron işçiler halihazırda kendi çalıştıkları işlerinde ne kadar ücret alıyorlarsa onu alacaklar.

ZAM YAPILACAK MI?

Atandıktan sonra memurlar ve diğer sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar. Memurlarla aynı zam oranlarını alacaklar. EMEKLİLİK ŞARTI NE ? 4A'lı denilen SSK'lı işçilerle aynı haklara sahipler. Böylece primleri ve SSK girişleri geçerli olacak.

TAYİN VE YÜKSELME HAKKI OLACAK MI?

Özel sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekler. Emekli oluncaya kadar bu pozisyonlarında çalışmaya devam edecekler.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli sayıda 'taşeron' adı altında çalışan var. İçlerinde memur görevlerini yapanlar da var, çok önemli pozisyonlarda olan da. Ancak birçoğunun kadrosu ya 'temizlik işçisi' ya da 'mutfak elemanı' olarak gösteriliyor. Yani kanun diliyle 'muvazaa' yapılıyor.