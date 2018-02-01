Taşerona kadroda sonuçlar açıklanıyor

Taşerona kadroda başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı. 11 Ocak 2018 tarihine kadar yapılan başvuruların ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrilirken bugüne kadar Hakkari Belediyesi, Ankara-Batı Adliyesi, Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gaziantep Polis Meslek Eğitim Mekezi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kars Aile İl Müdürlüğü gibi kurumlar sonuçları duyurdu. Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak.

2 NİSAN DA İŞBAŞI

Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak. Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’da işi başı yapacak.

Bu arada KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, “KİT’lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız.” diye konuştu.