Taşınır rehinle 190 milyar kredi

Geçen yıl devreye giren ve sanayicinin fabrikasındaki makinesini veya kapısındaki otomobilini ya da çiftçinin tarladaki buğdayını teminat göstererek aldığı rehinli kredi tutarı 190 milyar TL’yi buldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) düzenlenen ‘Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili’ panelinde yaptığını konuşmada “Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilen rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere sistemle 135 milyar lira, 10 milyar dolar ve 4 milyar Euro finansman imkanı sağlanmıştır. Bu finansman modelinden en fazla yararlanan grup tacirler. Rehin karşılığı sağlanan 135 milyar liralık finansmanın yaklaşık 128.5 milyarlık kısmını tacirler kullanmıştır” diye konuştu.

TÜCCARLAR İLK SIRADA

Tüfenkci, şunları söyledi: “Kredi kuruluşları tarafından bin 150 tacire, 2 bin 157 esnafa, 37 çiftçiye ve 407 serbest meslek erbabı ile 2 üretici örgütüne bu modeli kullanarak finansman imkanı sağlanmıştır. 28 bin 110 makine ve teçhizat karşılığında 10.6 milyar TL finansman imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, teminat olarak alınan 3.242 ticari plaka ve hat karşılığında 3.5 milyar TL finansman imkanı sağlanmıştır.”

ŞİRKETLER ZORLANIYORDU

Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin omurgası niteliğinde olan KOBİ’ler ve tüccarların finansmana erişimde sorunlar yaşadığını hatırlatarak, bakanlığın Taşınır Malların Rehni Yasası’nı 1 Ocak 2017’de faaliyete geçirdiğini anımsattı. Tüfenkci, “Finansa erişim noktasında finans kuruluşlarının yapılarından dolayı her başvurandan mutlaka güçlü teminatlar istediklerini görüyoruz. Biz de

Taşınır Malların Rehni Yasası’nın Türkiye’de hayata geçmesi gerektiğini düşündük. Burada özellikle 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile artık KOBİ’lerimizin finansa erişim noktasında alternatif bir finansa erişim modeli oldu” diye konuştu.

KOBİ’ler artık daha rekabetçi