Taşraya 4.5G’yi devlet götürecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bilgi üretimine dayalı bir sektör olan bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün özellikle son yıllarda, ülkelerin ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplumların refah seviyesini artıran önemli sektör haline geldiğini, bu bağlamda yaklaşık bin 500 yerleşim yerine GSM ve internet hizmeti götürülmesi amacıyla Haberleşme Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını söyledi. Yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük bir ivme kazanması nedeniyle tüm dünyada genişbant iletişime olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: “Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak ülkemizde de sabit ve mobil genişbant erişime olan ihtiyaç üst düzeye çıkmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarla 4.5G teknolojisi ülkemize getirilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu bağlamda kırsal alanda da genişbant internetin yaygınlaştırılması Bakanlığımızın hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca ekonomideki verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için kamu hizmetlerinin internet ortamında etkin ve etkili sunulabilmesi, işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bu hizmetlere elektronik ortamda hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir. e-Devlet uygulamalarının gün geçtikçe vatandaşlarımızın günlük hayatının bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan internet ihtiyacı da artmaktadır.”

YAŞAM OLAN HER YERE

Arslan, proje kapsamında GSM hizmeti götürülen yerleşim yerlerine de internet hizmeti götürüleceğinden 3 yılın sonunda yaklaşık 3.300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4.5G’nin götürüleceğini belirterek “Yaşamın olduğu her yere 4.5G’yi götüreceğiz. Böylece birçok hizmete hızlı bir şekilde erişim sağlanarak istihdam artırılacak, sayısal uçurum azaltılacak, bilgi toplumuna geçiş hızlanacak” dedi.