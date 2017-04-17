Tatilde en favori destinasyonum Türkiye

Fankhauser “Ancak kendi şirketimin paket turlarını tercih ediyorum. En favori destinasyonum Türkiye. Türkler çok sıcak ve iyi insanlar” diye konuştu. Türkiye’yi öven Fankhauser’in defalarca mavi tura katıldığı, Bodrum, Fethiye ve Antalya’da 15’er günlük tatiller yaptığı öğrenildi. Fankhauser “Tunus’ta 2015 yılında 30 İngiliz turistin teröristlerce öldürülmesi bize 20 milyon paund’a mal oldu. Gambia’da iktidar değişikliği ve sonrasındaki yüksek gerilim büyük zarar verdi. Türkiye’de bombalar patlayınca 1 milyon 200 uçak koltuğumuzu başka destinasyonlara yönlendirmek zorunda kaldık” dedi. Fankhauser, her şeye rağmen Türkiye sevgisini ayrı tuttuğunu, burada tatil yapmayı çok sevdiğini söyledi.

GERİ GELİYORLAR

Avrupa’nın en büyük turizm acentalarından Thomas Cook şirketi geçen ay yaptığı açıklamada da turistlerin Türkiye ve Mısır’a geri dönmeye başladığını, geçen yıl ciddi sıkıntılarla karşılaşan iki destinasyona da ilginin bu yıl arttığını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, “Turizm açısından zorlu bir yıl olan 2016’nın ardından bu yıl da yavaş başladı. Ancak tatilcilerin Türkiye ve Mısır’a geri dönmeye başladığına dair sinyaller geliyor” denilmişti.