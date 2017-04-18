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TAV Suudi Arabistan deviyle işbirliğine gidiyor

Tav Havalimanları KAP'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki havalimanı için görüşmelere başladığını açıkladı. Uluslararası olan her iki havalimanın da 2016 yılında toplam 2,5 milyon yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

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TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group ile oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Arabistan'daki iki havalimanının işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için yerel otorite ile birebir görüşmelere başladığını duyurdu.
 
TAV'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları Holding ve Al Rajhi Holding Group'un oluşturduğu konsorsiyum, Suudi Arabistan'ın Buraidah ve Hail şehirlerinde bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz Havalimanı (Qassim Havalimanı) ve Hail Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için, yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (General Authority of Civil Aviation -GACA) gelen davet üzerine birebir görüşmelere başladı.
 
İmtiyaz sözleşmesi 30 yıllık süreyi kapsamakta olup, TAV Havalimanları Al Rajhi Holding Group ile eşit paya (yüzde 50) sahip olacağı belirtildi.
 
Uluslararası olan her iki havalimanı 2016 yılında toplam 2,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

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