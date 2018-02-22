TAV’dan 2017’de 1.1 milyar Euro ciro

Şirket aynı dönemde cirosunu yüzde 3 artırarak 1 milyar 143 milyon Euro’ya yükseltti. Aynı dönemde şirket SGK, vergi ve kira olarak devlete toplam 2 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. TAV, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda kalkınmaya destek olmak üzere sosyal fayda yaratmayı sürdürecek.

HIZLI BÜYÜDÜK

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “2017’de hızlı bir toparlanma ve büyüme ivmesi yakaladık. Seneyi İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcusunda yüzde 9 büyüme ve İstanbul toplam dış hat yolcusunda yüzde 7 büyüme ile kapadık. Net karımız yüzde 37 artışla 175 milyon Euro’ya ulaştı. Yolcu artışının beklentilerimizin üstünde gerçekleşmesi nedeniyle, kamuya açıkladığımız beklentilerimizi sene ortasında revize ettik. Yılsonuna geldiğimizde de bütün beklentilerimize ulaştık” dedi.

TAV İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “2018 için yönetim kurulumuz 406 milyon TL’lik bir temettü dağıtımını hissedarlarımızın onayına sunmaya karar verdi” dedi.