Tazminat kaybı yok kefil de istemiyoruz
1 milyon kişiyi sevince boğan taşerona kadro başvurularıyla birlikte bilgi kirliliği de ortada dolaşmaya başladı. İşçilerden kefil istendiği bile yazıldı. Spekülasyonlara açıklık getiren Çalışma Bakanı Sarıeroğlu güvence verdi: Kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hakları saklıdır.
Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın taşeron işçisinin kadroya geçmek için başvuruları önceki gün başlarken, bakanlık kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve bazı iddialar konusunda uyardı. “Başvuru sırasında imzalanan taahhütname ile taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakları kayboluyor” iddialarını yalanlayan bakanlık, altisveren.gov.tr adresinde örneği bulunan belgeler dışında hiçbir belgeye imza atılmamasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada “Geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır” dedi. Bakan, başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini belirtti.
TARİHİ BİR ÇALIŞMA
Sarıeroğlu “Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık’ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz” dedi.
BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR
Serıeroğlu “İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi
Taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları tüm Türkiye genelinde devam ediyor. Muş Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan işçiler de dört gözle kadroyu beklediklerini söyledi. İşçilerden Hikmet Demir “3 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Başvuru yaptım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyum” dedi.
BU 4 BELGE DIŞINDA İMZA ATMAYIN
Bakanlık ‘altisveren.gov.tr’ adresinden başvuru sırasında imzalanacak 4 örnek belge yayınladı. İşçiler imzalaması gereken belgelere bu siteden ulaşabilecek. Başvuruda bulunacak taşeron işçiler, prosedür gereği idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına dair bir sözleşme imzalamak zorunda. İdareye açtıkları dava varsa da mahkemeye başvurarak vazgeçmek zorunda olacak. İmzalanan tahhütname bu iki konuyu içeriyor.
Sorular meslek ve eğitime göre sorulacak
Yapılacak sınavla ilgili de bilgi veren Çalışma Bakanı Sarıeroğlu “Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak, ya da mülakat. Yazılı olursa 50 puan şartı var. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak” dedi.
KAZANILMIŞ HAKLAR SAKLIDIR
“İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk” diyen Sarıeroğlu şöyle devam etti: “Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK’da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır.” Bakan Sarıeroğlu, düzenlemelerde çalışanların rızasını gözettiklerini belirtti.
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