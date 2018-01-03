Tazminat kaybı yok kefil de istemiyoruz

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın taşeron işçisinin kadroya geçmek için başvuruları önceki gün başlarken, bakanlık kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve bazı iddialar konusunda uyardı. “Başvuru sırasında imzalanan taahhütname ile taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakları kayboluyor” iddialarını yalanlayan bakanlık, altisveren.gov.tr adresinde örneği bulunan belgeler dışında hiçbir belgeye imza atılmamasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada “Geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır” dedi. Bakan, başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini belirtti.

TARİHİ BİR ÇALIŞMA

Sarıeroğlu “Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık’ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz” dedi.

BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

Serıeroğlu “İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz” diye konuştu.