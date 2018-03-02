Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TCMB döviz depo ihalesinde 940 milyon dolar tutarında teklif verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 940 milyon dolar oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 940 milyon dolar olurken, ihaleye 940 milyon dolarlık teklif geldi. İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,50, TL için yüzde 12,75 olarak ilan edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´de feci kaza! Otobüs aracı böyle biçti

Mardin´de feci kaza! Otobüs aracı böyle biçti

2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri

2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

İşte 'kırmızı' derbiden hiç görmedikleriniz...

İşte 'kırmızı' derbiden hiç görmedikleriniz...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA