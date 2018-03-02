TCMB döviz depo ihalesinde 940 milyon dolar tutarında teklif verildi

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 940 milyon dolar olurken, ihaleye 940 milyon dolarlık teklif geldi. İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,50, TL için yüzde 12,75 olarak ilan edilmişti.