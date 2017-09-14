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TCMB faize dokunmadı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştirdiği eylül ayı Para Politikası (PPK) toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.

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