Malloc: Euro Bölgesi 18 ay içinde dağılabilir

BBC Ekonomi Editörü Kamal Ahmed'e konuşan Malloch, para biriminin düşeceği öngörüldüğü için satış aksiyonu almak anlamına gelen 'euro için kısa pozisyon' almanın doğru olacağını söyledi. BBC Türkçe'nin haberinde Malloch, "Bence para birimi sadece ölmek üzere değil, büyük bir problemi de var, önümüzdeki 1,5 yıl içinde çökebilir. Bu fikre sahip olan tek ekonomist ben değilim. Joseph Stiglitz adındaki ünlü Dünya Bankası ekonomisti, bu konu üzerine kocaman bir kitap yazdı" dedi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trup'ın ekibi, İngiltere'de bulunan Henley Finans Okulu'nda çalışan Malloch'u bu ayın başında ABD'ye çağırdı ve onunla bir mülakat yaptı. Malloch'un yakında resmen göreve atanabileceği belirtiliyor.

'90 günde İngiltere ile anlaşma yapabiliriz'Bu haftanın sonunda ABD'ye gidecek olan İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump ile buluşacak ilk dünya lideri olacak.

Malloch, İngiltere'nin ABD ile 90 gün içinde her iki tarafın da lehine olacak bir ticaret anlaşması imzayalabileceğini düşünüyor.

ABD'li akademisyen, "Tarihte en iyi birleşme ve satın alma anlaşmaları genelde 90 gün içinde gerçekleşmiştir" diyor.

Malloch, May'in bu ziyaretinde nihai anlaşmaya varılmasa da bir çerçevenin belirlenebileceği görüşünde.

AB yetkilileri İngiltere'nin AB'den ayrılmadan ticaret anlaşması yapmak için görüşmelere başlayamacağını vurguluyor.

Malloch ise AB'nin İngiltere'yi bu açıdan engellemeyi çalışmasını, "Karınızın sizi aldatmasını engellemek istersiniz, ona ilişkisini bitirmesini söylersiniz ama bu çoğu zaman karınızı engellemez" benzetmesiyle açıkladı.