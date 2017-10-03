Tek hane umudu sürüyor

Eylülde Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.24 artarken yurt içi üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 16.28 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, döviz kurlarındaki gelişmelerin gecikmeli etkileri, petrol fiyatları ve mevsimsel bazı kalemlerdeki artışlar nedeniyle yıllık enflasyonda çift hanenin görülmeye devam ettiğini söyledi. Ekonomistler, yıl sonunda enflasyonun tek haneye inebileceğini ve hükümetin geçen hafta açıkladığı Orta Vadeli Program’daki yüzde 9.5’lik tahminin görülebileceğini ifade etti.

MEYVE-SEBZEYE AYAR

Bu arada meyve sebze ürünlerinde fiyatı düşürecek düzenleme dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tebliğle sebze ve meyvelerin taşınmasında kullanılan ambalajlara üretim, kullanım ve ebatları açısından standart getirildiğini belirterek “Standart uygulamaları lojistik maliyetlerini de düşürecek, iklim koşullarından kaynaklı arz dalgalanmalarının önüne geçilebilecek” dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek “Gıda komitesinde aldığımız yapısal tedbirler hayata geçiyor. Amacımız yaş meyve sebzede fire oranını düşürmek, fiyat oynaklığını azaltmak” dedi.