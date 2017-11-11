'Tek kuruş vergi kaybımız yok'
Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarına ait olan denizcilik şirketi ile ilgili ortaya atılan ‘vergi kaçırıyor’ iddiaları, Deniz Ticaret Odası tarafından kesin bir dille yalanlandı.
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, “Türk gemilerinin, Türkiye dışındaki ülkelerin sicil kaydında bulunmalarının nedeni vergisel avantaj değil, dünya deniz ticaretinde operasyonel ve finansal olarak dezavantajlı duruma düşmemektir” dedi.
KARALAMA YAPILIYOR
Kalkavan, Türkiye’de de Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) kayıtlı olan gemilerin, Malta ve benzeri ülkelerdeki vergi avantajlarına sahip olduğunu belirterek “Denizcilik sektöründe Malta ve benzeri ülkeler ne kadar ‘vergi cenneti’ ise Türkiye de denizcilik sektörü için aynı derecede ‘vergi cenneti’ durumundadır. Bu durum, denizcilik sektörüne Malta ve benzeri ülkelerdeki ile eş değer imkanlar sunan Türkiye için tek kuruşluk bile vergi kaybına neden olmamaktadır” dedi. Kalkavan şunları söyledi: “Türk gemilerinin global pazardaki rekabet gücünü koruması, Türkiye için uygulanan olası ambargo ve benzeri ticari kısıtlamalardan etkilenmemek için önemlidir.”
REKABET İÇİN BU KAÇINILMAZ
Dünya denizcilik sektöründe, bir başka ülkenin siciline kayıtlı olmanın tamamen yasal olduğuna dikkati çeken Kalkavan, şunları söyledi: “Türk şirketinin bir ülkede şirket kurması ne ise bir Türk gemisinin yabancı sicilde olması da aynı şeydir. Bu durum, Türk deniz ticaret filosunun uluslararası pazarlarda rakipleriyle eşit koşullarda rekabet edebilmesi için kaçınılmazdır.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.