'Tek kuruş vergi kaybımız yok'

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, “Türk gemilerinin, Türkiye dışındaki ülkelerin sicil kaydında bulunmalarının nedeni vergisel avantaj değil, dünya deniz ticaretinde operasyonel ve finansal olarak dezavantajlı duruma düşmemektir” dedi.

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Kalkavan, Türkiye’de de Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) kayıtlı olan gemilerin, Malta ve benzeri ülkelerdeki vergi avantajlarına sahip olduğunu belirterek “Denizcilik sektöründe Malta ve benzeri ülkeler ne kadar ‘vergi cenneti’ ise Türkiye de denizcilik sektörü için aynı derecede ‘vergi cenneti’ durumundadır. Bu durum, denizcilik sektörüne Malta ve benzeri ülkelerdeki ile eş değer imkanlar sunan Türkiye için tek kuruşluk bile vergi kaybına neden olmamaktadır” dedi. Kalkavan şunları söyledi: “Türk gemilerinin global pazardaki rekabet gücünü koruması, Türkiye için uygulanan olası ambargo ve benzeri ticari kısıtlamalardan etkilenmemek için önemlidir.”