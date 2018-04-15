‘Tek seferlik füzeler’ doları oynatmadı

ABDR Başkanı Donald Trump’ın hafta içinde attığı “Rusya hazır ol, füzeler geliyor” tweet’iyle 4.19 liralık zirveyi gören dolar, Suriye’ye füzelerin fırlatılmasından sonra kıpırdamadı. Hatta dün serbest piyasada dolar önceki güne göre bir miktar düşüş bile yaşadı. Güvenli liman altın ise yüzde 0.5 yükseldi. Uzmanlar Suriye’ye yönelik başlatılan saldırıya borsaların kayıtsız kalamayacağını belirterek, operasyonun şimdilik ‘tek seferlik’ göründüğü için kayıpların sınırlı kalabileceğini düşünüyor.

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, “Operasyon şimdilik tek seferlikmiş gibi görünüyor. Ama devamı gelirse o zaman piyasalar açısında sıkıntı büyük olur. Hisse senetleri piyasasında bir miktar satış görebiliriz” dedi.