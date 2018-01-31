Tekneler turizm sezonuna hazırlanıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde her yıl binlerce turisti taşıyan tekneler, sezona hazırlanıyor.

Caretta caretta kaplumbağaları, İztuzu Plajı ve Kral Mezarları ile ünlü turistik mahalledeki, Dalyan kanallarında turist taşıyan teknelerin bakım ve onarımları Ortaca Belediyesine ait çekek yerinde devam ediyor.

Karaya çıkartılan teknelerin zımpara, boya ve bakım çalışmaları işçiler tarafından titizlikle yürütülüyor. Bakımları tamamlanan tekneler, son kontrollerin ardından suya indiriliyor.

Tekne sahibi Resul Kaynak, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır denizcilik sektöründe olduğunu söyledi.

Teknesini karaya çekerek yaz sezonu hazırlıklarına başladıklarını belirten Kaynak, "Alt bakımı ve boya gibi işlemlerini yapıyoruz. İki aydır bu işlerle uğraşıyoruz. Zımpara, boya ve vernik işlemleriyle devam ediyoruz. 2018 turizm sezonunun geçen iki yıla oranla daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Tekneci Ayhan İren de turizm sezonundan umutlu olduklarını ifade etti.

Yaza hazır olduklarını anlatan İren, "Göcek'te çalışıyorum. Sezon geliyor ve teknenin bakımlarını yapıp aşağıya ineceğiz. Havalar çok güzel gidiyor. Bunu değerlendirdik. Teknelerimizin işlerini bitirdik sayılır. Yaza hazırız. Bizce bu sene turizm daha iyi olacak." diye konuştu.

Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinden de teknelerin getirildiği çekek yerinde bakım ve onarımları tamamlanan teknelerin en geç 15 Nisan'a kadar denize indirilmesi bekleniyor.