Tekstil ve hazır giyimcilerden Halepliler’e 21 TIR’lık yardım

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin çağrısıyla başlayıp sektör paydaşlarının katılımıyla büyüyen ‘Halep İçin El Ele’ kampanyası kapsamında toplanan ve içinde battaniye, halı, yorgan, yastık, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım malzemeleri, Halep’ten İdlib’e tahliye edilen Suriyeliler’e, Türk Kızılayı’nın koordinasyonu ile gönderildi. Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, toplanan 21 TIR yardım malzemesini Halep’ten İdlib’e gelen 40 bin ihtiyaç sahibi Suriyeli’ye ulaştıracaklarını bildirdi.

2 BİN TIR’A ULAŞACAK

Kınık “Şimdiye kadar, Halep operasyonu başladığı günden bu yana Kızılay aracılığıyla Suriye’ye 575 TIR insani yardım malzemesi girdi. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplam TIR’ımız bin 10’u aştı. Bu hafta içinde bunun 2 bine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu büyük bir yardım seferberliği... Anadolu’daki yardımsever milletimiz bu acıya bigane kalmadı” diye konuştu. ‘Halep İçin El Ele’ kampanyasına İTHİB ve İHKİB’in yanı sıra İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği, Çorap Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Triko Sanayicileri Derneği destek verdi.