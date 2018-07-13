Temel hedefimiz etkin Merkez Bankası
Bakan Albayrak yeni dönemin önceliklerini bütçe disiplini, tek haneli enflasyon, yapısal reformlar ve sürdürülebilir büyüme olarak sıraladı. Albayrak Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ile ilgili spekülasyonlar konusunda ise net mesaj verdi: Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönemin temel hedefleri arasında yer alacak.
Mazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunurken piyasalara da önemli mesajlar verdi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki spekülasyonlara değinen Albayrak “Temel hedefimiz hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası” dedi. Bundan sonraki politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde çalışarak, Türkiye’ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.
OVP AÇIKLANACAK
Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP’yi (Orta Vadeli Program) açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizlerin seçim sonrasında düşeceği’ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir. Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek.”
HİÇ OLMADIĞI KADAR...
Merkez Bankası’nın, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” diye konuştu. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak” ifadesini kullandı.
Albayrak, “Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri ortadan kaldıracağız” dedi.
BORÇLAR MAKUL
Türkiye’deki şirketlerin borcuna da değinen Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi. Albayrak, firmaların ve bankaların finansal koşullara uyum ve deneyimlerinin yüksek olduğunu söyledi. Bankaların kredi politika ve uygulamalarıyla firmaların borç ödeme performansının sağlıklı ve sağlam bir görünüm sunduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti: “İktidar olarak ve ilgili kamu kuruluşlarımızın koordinasyon kabiliyetleri dikkate alındığında, geniş bir yelpazede makroihtiyati politika, tedbir ve teşvik geliştirme ve uygulama deneyimine sahibiz. Sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla çözüm çerçevesi oluşturma kabiliyetimiz yüksek seviyede. Yeni dönemde bu koordinasyon yönetim şeklimizin yapısı ve etkinliği paralelinde güçlenecektir. Kamu bankalarımızın bu süreçte ekonomik dinamizme ve kalkınmaya büyük katkı vereceğini göreceksiniz.”
Yatırımcıların ilgisi daha da artacak
Reel sektör firmalarından finansal kuruluşlara tüm kesimlerin koordinasyon içinde hareket etmesiyle ülkenin sağlam temellere dayalı sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.”
Mali disiplinden taviz yok
Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini bildirdi. Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi. Ekonominin 2016 yılındaki yavaşlamayı takiben destekleyici politikaların etkisiyle 2017 yılında önemli bir toparlanma sürecine girdiğini anlatan Albayrak, bu süreçte iktisadi faaliyet istikrarlı bir büyüme patikasına yönlendirilirken, hızlı kredi büyümelerinin göründüğünü aktardı. Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine dikkati çekti.
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