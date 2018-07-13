Temel hedefimiz etkin Merkez Bankası

Mazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunurken piyasalara da önemli mesajlar verdi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki spekülasyonlara değinen Albayrak “Temel hedefimiz hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası” dedi. Bundan sonraki politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde çalışarak, Türkiye’ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.

OVP AÇIKLANACAK

Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP’yi (Orta Vadeli Program) açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizlerin seçim sonrasında düşeceği’ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir. Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek.”

HİÇ OLMADIĞI KADAR...

Merkez Bankası’nın, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” diye konuştu. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak” ifadesini kullandı.

Albayrak, “Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri ortadan kaldıracağız” dedi.

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