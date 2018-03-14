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Akkuyu'nun temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin birlikte atacak

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Akkuyu NGS temelinin, Nisan ayı başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla atılacağını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Akkuyu NGS temelinin, Nisan ayı başında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını söyledi. Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, "Rusya ile birlikte çok önemli altyapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Nisan başında iki ülke liderlerinin katılımıyla Akkuyu'daki nükleer santralin temel atma töreni yapılacak" dedi.
 
"TEMEL ATMA TÖRENİNDEN SONRA ANKARA'DA GÖRÜŞME YAPILACAK"
 
Çavuşoğlu, Putin ve Erdoğan'ın törenin ardından Ankara'ya geçerek bir görüşme yapacağını kaydetti.
 
(Sputnik)

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