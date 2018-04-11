Temmuzda emekli zammına enflasyon farkı geliyor

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini merakla takip ediyor. Hem zam oranı hem fark için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi belirleyici olacak. Bunun ilk 3 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belli oldu. Ocak- Mart döneminde enflasyon yüzde 2.77 olarak gerçekleşti.



Bu veri ışığında uzmanlar; ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4'ü aşabileceği, en yüksek ise yüzde 5 olabileceği tahmininde bulunuyor. Uzmanlar bu durumda memur emeklilerinin de enflasyon farkıyla ikinci bir zam elde edeceğini belirtiyor. Memur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten fark alması için 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.



ÇİFTE ARTIŞ GÖRÜNDÜ



Uzmanların tahminleri gerçekleşirse, memur emeklileri enflasyon farkı alabilecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek.



(Sabah)