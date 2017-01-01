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'Terör birlik ve beraberliğimizi bozamayacak'

Ortaköy’deki hain terör saldırısı, bakanlar ve iş dünyası tarafından lanetlendi. Terörün Türkiye’nin birliği ve beraberliğini bozamayacağı mesajı verildi.

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MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, milletimize, tüm değerlerimize; bilerek saldırıyor teröristler. Türkiye; terörle kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecektir. Bu lanetli ihanet kuklası kiralık katillere; tek yürek olarak cevabımızı vereceğiz.

DEVLETİN ARKASINDAYIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:  Ülkemizin birlik ve beraberliğine, masum canların kalbine sıkılan bu kurşunlar, tarihin en kara sayfalarında insanlık suçu olarak okunacaktır. Terörle mücadelede sonuna kadar devletin arkasındayız.

TEK VÜCUDUZ

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: Dil, din ve mekan ayrımı yapmaksızın, masum insanları dünyanın hemen her yerinde katleden alçak terör saldırılarını en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz; ülkemizi de kimseye yedirmeyi

TERÖR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diliyorum. 2017’nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün bittiği yerdeyiz.”

YOK OLACAKSINIZ

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak: 2016’da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017’de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti. Terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. 

KANLARI YERDE KALMAYACAK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara başsağlığı diliyorum. Eğer hainler bu saldırılar ile bizleri yıldırmaya veya korkutmaya çalışıyorsa yanılıyorlar. Vatandaşlarımızın ve masumların kanını yerde bırakmayacağımızı bilsinler. 

HESAP VERECEKLER

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Herkesin şunu bilmeli. Ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir.

İNSANLIĞA KARŞI KATLİAM

ASKON Başkanı Mustafa Koca: İçinde biraz olsun vicdan taşıyan insanoğlunun kabul edemeyeceği bu terör olayı, tüm insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır. Dün olduğu gibi bugün de ulus olarak içte ve dışta yer alan bu hain odaklara karşı milli birlik ve dayanışma içinde gereken tüm çabayı göstereceğiz. 

BİR VE DİRİYİZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Hain şer odakları kalleş yöntemlerle ülkemize saldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Masum insanlarımızı vahşice katleden alçaklara hak ettikleri en iyi cevabı ülkemiz bir ve diri olarak verecek.

DAHA DA KENETLENDİK

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: Türkiye’nin kardeşlik iklimini bozmaya çalışanlar hain oyunlarına devam etmektedir. Canlara alçakça kıyan bu canilere en güzel cevap birlik ve beraberliğimizi koruyup, daha da kenetlenmektir. 

HUZURUMUZ BOZULMAYACAK

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye’nin huzurunu bozamayacak. Tüm dünya görmelidir ki bugün birden fazla cephede terörizmin hedefi haline gelen Türkiye, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürecektir. 

 

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