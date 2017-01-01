'Terör birlik ve beraberliğimizi bozamayacak'

KANLARI YERDE KALMAYACAK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara başsağlığı diliyorum. Eğer hainler bu saldırılar ile bizleri yıldırmaya veya korkutmaya çalışıyorsa yanılıyorlar. Vatandaşlarımızın ve masumların kanını yerde bırakmayacağımızı bilsinler.

HESAP VERECEKLER

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Herkesin şunu bilmeli. Ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir.