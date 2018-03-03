Terör durduramadı, Haziran'da açılıyor

Cizre Barajı’nın tamamlanması ile bölgedeki karayolu ve birçok köyün sular altında kalacak olması nedeniyle 1997 yılında ihalesi yapılan ve o günden beri çalışmaların devam ettiği yeni Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yoğun bir şekilde devam eden yol yapım çalışmasında 38 kamyon, 12 ekskavatör, 4 lastikli kepçe, 1 dozer, 2 greyder, 2 silindir, 1 delici rok ve 1 kepçe kullanılıyor, 110 personel görev yapıyor.

ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

Haziran ayında trafiğe açılması beklenen yolla 45 dakika olan Şırnak-Cizre arasındaki uzaklık, 15 dakikaya inecek. 1997’de ihalesi yapılan yolun yapım sürecinde, 4 Cumhurbaşkanı, 7 Başbakan, 16 Ulaştırma Bakanı ve 11 Vali görev yaptı. PKK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergâhı olan Cudi Dağı’ndaki yol yapım şantiyesi ise inşaat sürecinde birçok kez teröristlerin saldırısına uğradı. Şantiyeye saldırarak yol yapımını engellemeye çalışan PKK’lı teröristler, buradaki iş makinelerini de ateşe verdi. Saldırılara rağmen devam eden çalışmalarda, Çağlayan mevkiinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor. Cudi Dağı’nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken, 1 Ekim 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page’nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page’nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.17 Kasım 2017’de Şırnak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Cizre-Şırnak Karayolu’nun 2018 yılında açılacağının müjdesini vermişti.

BÖLGE BEKLİYOR

Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı 30 Nisan 2013’te Cudi Dağı’na gelerek, yeni yoldan Şırnak’a geçen ve Cudi Dağı’na çıkan ilk bakan olmuştu. Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muhyettin Caner, 37 kilometrelik yolun bitirilmesini beklediklerini belirterek, “Yetkililerden bu yolun bir an önce bitirilmesi için ricada bulunuyoruz. Eski yol kötü olduğu için her gün trafik kazaları meydana geliyor. 1-2 ay önce bu yolda meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti” dedi.

PKK’nın hedefiydi