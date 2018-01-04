Terör mağdurlarının evleri yıl ortasında teslim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenlediği basın toplantısıyla 2017’yi değerlendirdi, 2018 hedeflerini paylaştı. Özhaseki tüm terör mağdurlarının evlerinin yıl ortasında teslim edileceğini söyledi. Hasar gören bölgelere yönelik büyük bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Özhaseki, Diyarbakır’ın ilçesi Sur, Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil, Mardin’in ilçesi Nusaybin, ve Hakkari’nin ilçesi Yüksekova’da yeniden imar yapıldığını söyledi. Bu bölgelerde toplam 70 bin adet hasarlı konut tespit edildiğini belirten Özhaseki “Ağır hasarlı olan 26 bin konut yeniden inşa ediliyor. Konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalam konutlar da yıl ortasında teslim edilecek” diye konuştu. Özhaseki, terör bölgelerinde 2 bin kilometreden fazla içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenme çalışmalarının sürdüğünü de belirterek, evlerinden çıkan vatandaşlara 2017’de 146 milyon lira kira yardımında da bulunduklarını aktardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 5 MİLYAR

Bakan Özhaseki, bakanlık olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına 5 milyar 155 milyon lira para ayırdıklarını bildirdi. Özhaseki “209 adet riskli alan ilanı yaptık. 639 bin bağımsız birimi ilgilendiriyor. Bina bazlı dönüşümde şu anda 524 bin adet konutu yeniliyoruz. Bunun dışında kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve yenileme alanı gibi iki tabir var. Bu konuda da belirli alanlarda çalışmalar hızla devam ediyor” dedi. Özhaseki, imar yönetmeliğinin yenilendiğini anımsatarak, istismarların önüne geçecek şekilde bir düzenleme yapıldığını vurguladı. Özhaseki, yönetmelikle imarın değişmez kurallarını belirlediklerini ifade etti. Özhaseki “Şunu sevinerek söyleyebiliriz ki çevre düzeni planları ülkenin yüzde 100’ünde tamamlandı. Daha önce ülkemizde çevre düzeni planları tamamlanmadığı için birçok imar uygulaması bu çevre düzenine ters olarak yapılmaktaydı. Şu anda tarım alanları, konut alanları, ovalar, özel çevre koruma alanları, sulak alanlar neresi, tamamı belli” dedi. Bakan Özhaseki, bundan sonra yapılacak imar planlarının da buna uygun yapılmak zorunda olduğunu belirterek, bakanlığa geçen yıl 424 imar alan teklifi sunulduğunu, bunlardan 167’sinin reddedildiğini söyledi.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Otopark sorununa bir çözüm bulabilmek amacıyla uzun çalışmalar yaptıklarına da değinen Özhaseki, her konuta bir otopark yapılması zorunluluğu getiren otopark yönetmelik taslağının başbakanlığa gönderildiğini bildirdi. Özhaseki, yönetmelikte tüm otoparklarda, bisiklet, engelliler ve elektrikli araçlar için yer ayırma zorunluluğu getirildiğini belirterek “Eskiden biraz daha kolaycı bir tavırla özellikle konut yaptıranların, müteahhit arkadaşların belediyelere biraz para vererek otoparklardan kurtardığı bir ortam vardı. Bu tamamıyla zorlaştırıldı. Artık para vererek otopark yapımından vazgeçmek gibi bir durum olmayacak” diye konuştu.