Terörden arınan yaylalar besicilerin hizmetinde
Doğu’da güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya karşı başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylalar artık besicilerin hizmetinde. Yaylaları kullanmaya başlayan besiciler, hayvancılığın yeniden canlanacağını belirtiyor.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de terör saldırıları yüzünden çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların hizmete açılmasıyla besiciler, bu alanları kullanmaya başladı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirilen yaylalara kavuşan besiciler, kıl çadırlarını kurdu. Yayla yasağının kalkmasının bölgede hayvancılığın tekrar canlanmasını sağlaması bekleniyor. Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, yayla yasağının kalkmasının başta küçükbaş olmak üzere hayvancılığın gelişmesine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.
SEKTÖR BÜYÜYECEK
Görentaş “Geçen yıl yaylalarımız besicilerimize kapalıydı. Bu durum besicilerimizin zor şartlarda hayvancılığı sürdürmesine yol açtı. Bu yıl mera ve yaylaların kullanıma açılmasıyla hayvancılığın daha illeri bir noktaya geçilmesi ve büyümesine yol açacak. Bakanlığımızın da teşvikleriyle hayvancılıkta iyi bir yere geleceğimizi bekliyoruz” dedi.
Bitlis’in Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz da yayla yasaklarının kalkmasının besicileri mutlu ettiğini belirterek, sağlanan huzur ortamıyla insanların tekrar hayvancılığa yöneldiğini aktardı. Durmaz “Yayla ve meraların kullanıma açılması, hayvancılıkta tekrar eski günlere geri dönmemizi sağlayacak. Bu durumdan kırmızı et sektörü de ciddi anlamda olumlu etkilenecek. Yayla yasağının kalkması ve hayvancılığın gelişmesiyle kırmızı etin fiyatında önemli bir düşüş olacak. Yeter ki bölgemizde bu huzurlu ortam devam etsin” diye konuştu.
Hayvancılık canlanacak
Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, yaylaların besiciler için çok önem taşıdığını ifade ederek, kaliteli süt ürünlerinin yaylalarda elde edildiğini aktardı. Yaylaların serbest olmasıyla küçükbaş hayvancılıkta büyük bir canlılık olacağına dikkati çeken Yıldırım “Bundan sonra inşallah Muş’ta ve bölgede küçükbaş hayvancılıkta çok büyük bir büyüme bekliyoruz. Yaylalarda elde edilen süt, peynir ve et gibi ürünler bölgemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak” dedi. Hakkari’nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay da yayla yasağının kalkmasıyla hayvancılıkta önemli bir açığın kapanacağını vurguladı.
PKK’nın 20 yılda Türkiye’ye zararı 240 milyar dolar
Terör örgütü PKK´nın Türkiye’ye insani, siyasi, ekonomik ve hukuki maliyetlerinin muazzam derece fazla olduğunu söyleyen siyasi istikrar analisti Serdar Sement “Sadece kamu harcamalarını baz alırsak 20 yılda milli gelirimizi yüzde 1.5 geriye düşürdü. Yeni yüzde 5 büyüyorsak 3.5 büyüdük. Bugün 750-800 milyar dolar olan milli gelirimizden 20 yıl boyunca sadece her yıl olmak üzere 10-12 milyar dolar kayıplar söz konusu” dedi. Bu rakam yerine konmuş olsaydı Türkiye’nin milli gelir sıralamasında 3 sıra yukarıda olacağına dikkat çeken Sement, “Şu an 19’uncu sıradayız. Bir ara 17’ye kadar çıktık, 13-14’üncü sıraları rahatlıkla almış olacaktık. Sadece 2015-2016’daki meskun-mahal çatışmalarında 67 bin konut ağır hasar aldı. Türkiye PKK nedeniyle ekonomik ve siyasi ağır bir kayba uğradı” dedi.
HAYVANCILIĞI BİTİRDİ
Hayvancılığının ölmesinin en büyük sebebinin PKK olduğunu söyleyen Sement, “Halk meralarına çıkamaz hale geldi. Bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti olan hayvancılık öldü” dedi. Polisin il ve ilçe merkezlerinde nefes aldırmadığını söyleyen Sement “İl ve ilçe merkezlerinde PKK eylemliliği son 2 yılda sıfıra getirilmiş durumda” dedi. PKK’nın dışarıda 50 kuruşla 1 lira arasında mal ettiği sigarayı 8 liraya sattığını ifade eden Sement “PKK kaçak sigaradaki etkinliğini yarı yarıya azalttı. Fakat son 2 yıldır, hap şeklinde uyuşturucu üretim,dağıtım, satışa daha fazla odaklandı” diye konuştu.
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