"Teröre cevabı kenetlenerek veriyoruz"

YARDIMLAŞARAK TERÖRÜ YENERİZ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Ne yazık ki 2016 yılı boyunca üzülerek şahit olduğumuz, ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya yönelik tüm insanlık dışı saldırılar gibi, bu alçak ve kalleşçe girişilmiş olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis etmeye çalıştığımız barışa, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelik olarak gerçekleşmiştir. Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz. Bu zor günleri ancak ve ancak birbirimize kenetlenerek ve yardımlaşacak atlatabiliriz. Ancak bu şekilde insanlık düşmanlarının önünde durabiliriz.

DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Hain terör saldırılarıyla ülkemizi yıpratmak, insanımızı bezdirmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Milletimiz, sağduyusuyla galip gelecek. Bölgeleri karıştıran, kaos çıkartan, darbelerle seçilmiş hükümetleri indirmeye çalışan kirli emperyalist yapı, Türkiye’yi terör örgütleri üzerinden diz çöktürmeye çalışıyor. Buna izin vermemeliyiz. Diz çökmeyeceğiz. Milletimiz ferasetiyle her türlü alçak girişimi savuşturacaktır.

DİMDİK AYAKTAYIZ

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral: Milletimizi bölmeyi ve yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan bu katliama yanıtımız, birliğimizi güçlendirmek ve teröre karşı dimdik ayakta durmak olacaktır. Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

lYASED: Küresel barış ve güvenliği bozmayı hedefleyen ve hiç bir insani değerle bağdaşmayan terörün, tüm insanlık için büyük bir tehdit olduğu İstanbul’daki saldırı ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Terör olayları hepimizi derinden üzmektedir; ancak Türkiye’nin parlak geleceğine duyduğumuz inancı değiştirmemektedir. Daha fazla üreterek, ihracat yaparak ve istihdam yaratarak, Türkiye’nin bu zorlu günleri aşması için sorumluluk almaya, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin terörün üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahip olduğuna inanıyoruz.

EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

lİMSAD Başkanı Fethi Hinginar: Huzur, hoşgörü, birlik ve barış umuduyla başladığımız 2017’nin henüz ilk saatlerinde Ortaköy’den gelen acı haberle sarsıldık. Bu kadar göz önünde bir mekanda böylesine alçakça bir saldırının gerçekleştirilmesi, Türkiye üzerine dönen karanlık oyunların bir yansımasıdır. Masum insanlara yönelik bu tür terör saldırılarıyla ülkemizin iç huz uru, birlikteliği, modern yaşam tarzı, hoşgörülü toplumsal yapısı hedef alınmaktadır. Bu tür saldırılarla hain amaçlar güden teröristlerin bu emellerine ulaşmalarına yine Türkiye’nin sahip olduğu toplumsal birlikteliğimizle daima engel olacağız.

MÜCADELEYE DESTEK VERİYORUZ

TÜSİAD: Bize düşen, teröristler karşısında sabrımızı, metanetimizi, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalıdır. Farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamı için elzemdir. Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasındayız.