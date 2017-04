Teröristbaşı Gülen'in gizli kasasına dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iflas ettiği 2001 yılından sonra FETÖ’nün elinden tutması sonucu hızla büyüyerek şirket sayısını 13’e yükselten iş adamı Verdal Hosta hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan dava açtı. Ankara Savcısı Musa Yücel’in hazırladığı iddianamede, işadamı Verdal Hosta’nın 15 yıla kadar hapsi istendi. Soruşturmanın Şubat 2014’te KOM Daire Başkanlığı’na gönderilen ihbar mektubuyla başlatıldığı belirtildi.

KOORDİNASYONU SAĞLIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2001 yılında iflas ettikten sonra elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla örgütün himayesine alınan ve hızla büyümesi sağlanan Hosta hakkında yapılan ihbarlarda ve alınan ifadelerde, şüphelinin Ankara ve Pensilvanya arasındaki iş adamları koordinasyonunu yapan kişi olduğu belirtildi. Örgütün en önemli finansörlerinden firari Akın İpek ile birlikte hareket eden Hosta’nın, teröristbaşı Fetullah Gülen’in gizli kasalarından birisi olduğu vurgulandı.

BYLOCK KULLANCISI ÇIKTI

Hosta’nın birçok kez teröristbaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü belirlendi. Bunlardan birinde Hosta’nın Akın İpek ile birlikte özel uçakla 2013 yılında Pensilvanya’ya gittiği kaydedildi. Hosta’nın ayrıca örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı da ortaya çıktı. Hosta, ifadesinde ByLock yüklü hattı 20 yıldan bu yana kullandığını kabul ederken, ByLock yüklediğini hatırlamadığını savundu.

YOĞUN İRTİBAT

Hosta’nın ifadesinde, teröristbaşı Fetullah Gülen’i tanımadığını, FETÖ ile irtibatının ve bağlantısının olmadığını iddia ederek, “Ömrümün büyük bir kısmı bu kişilerle mücadele etmekle geçti” demesi dikkat çekti. Ancak Hosta’nın, FETÖ’nün tepe yöneticileriyle çok sayıda telefon irtibatının olduğu ortaya çıkarıldı. HTS kayıtlarına göre Hosta’nın Cemil Koca ile 11, Abdülkadir Aksoy ile 54, Alaeddin Kaya ile 70, Akın İpek ile 155, Harun Tokak ile 17, Hüseyin Kara ile 4, Hüseyin Saruhan ile 62, Mustafa Yeşil ile 4, Hamdullah Bayram Öztürk ile 1, Nevzat Ayvacı ile 7 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşıldı.

FETÖ’NÜN HİMAYESİNDE 13 ŞİRKET

İflasın ardından FETÖ’nün himayesine giren ve hızla büyüyen Hosta’nın sahibi olduğu şirketler şöyle: “Haz Besicilik Et Ve Gıda Ticaret A.Ş., Daf Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti., M-M Turuva İnşaat Turizm A.Ş., Evsa Yapı İnşaat Tesisat Ticaret Tah. San. A.Ş., Kırmızı Beyaz Et Ve Gıda A.Ş., Seyf Gıda Pazarlama Enr. Tur. İnş. Tesk. San. Tic. A.Ş., Kır Pazarlama Ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Açı Market Ve Gıda İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Linter Tekstil Ltd. Şti., Çıdam Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Vehos Tekstil Medikal Elek. İnş. Trz. Gıd. Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hazarbaba Gayrimenkul yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Opt Tekstil Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.”

Himmet toplama merkezi

Müşteki M.Ö. ise 2009’da tanıdığı aracılığıyla tanıştığı Verdal Hosta’nın ‘Fetullah Gülen’in kendisinin önderi olduğunu, tüm yatırımlardaki istişareleri Akın İpek ile birlikte yaptıklarını’ söylediğini anlattı. Hosta’nın Fetullah Gülen’in yakın zamanda Türkiye’ye geleceğini, geldiğinde ise balina kasa Mercedes ile karşılayacağını söylediğini belirten M.Ö., toplanan himmet paralarının şüphelide toplandığını duyduğunu da ifade etti.

Muhasebe kayıtları bodrumda bulundu

Hosta’nın, FETÖ’nün 7 Şubat 2012’de MİT kriziyle devleti hedef almasının ardından yaşanacak süreci öngörerek şirketleri çalışanlarına cüzi miktarlarla devrettiği ortaya çıktı. Bu devrin 2012 yılında gerçekleştiği belirlendi. “Kilit” kod adlı gizli tanık, Hosta ailesinin bazı kaygılarından dolayı şirketlerin üçüncü kişilerin üzerine yaptırıldığını ve gizli muhasebe kayıtlarının tutulduğunu söyledi. Bunun üzerine, bir muhasebecinin evinin bodrum katında arama yapan polis, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemede, dijital materyallerde gizli muhasebe kayıtları çıktı. Kayıtlar, Hosta şirketleri ile bir alakasının olmadığını, geçimini emekli maaşıyla sağladığını iddia eden Hosta’nın söz konusu şirketlerden pay aldığını da ortaya koydu. Savcılığın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği gizli kayıtlarla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.