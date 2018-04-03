Terörle bağlantısı olana kadro yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’de 15 bin 352 işyerinde 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, “Çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemesini hayata geçirdik. Kapsamı itibariyle de dünya uygulamalarının arasında böylesine geniş kapsamlı herhangi bir uygulama söz konusu değil” dedi. Bakan Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Sarıeroğlu, “En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara’da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı” dedi. Güvenlik sebebiyle soruşturmaya takılanlar olduğunu da söyleyen Sarıeroğlu “Bunlar terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler ve bu yüzden elendiler. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5’i TBMM, 572’si Sağlık Bakanlığı, 6’sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27’si Dicle Üniversitesi’nde yer alıyordu” dedi.

15 TOPLANTI YAPTIK

Düzenlemenin hayata geçirilmesine ilişkin süreç hakkında detayları paylaşan Sarıeroğlu, çalışmaların ağustos ayında başlatıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’›n, Başbakan Yıldırım’ın ve Bakanların katılımıyla hazırlık aşamasında 15 toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Sarıeroğlu, “Yine hazırlık aşamasında KHK çıkmadan önce tüm alt işveren işçisi çalıştıran tüm bakanlıklarımızın görüş ve önerilerinin alındığı toplamda 312 saat çalışılan 69 toplantı gerçekleştirdik. Tüm bu çalışma maratonunun sonunda tüm beklentilerin önüne geçen, çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemesini hayata geçirdik. Dünyada böylesine geniş kapsamlı herhangi bir uygulama söz konusu değil” diye konuştu.