Terörle mücadelede devletin yanındayız

İŞ DÜNYASINDAN ZEYTİN DALI HAREKATI’NA TAM DESTEK

ÜRK iş dünyası Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü, Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek sunarak, operasyon için her türlü fedakarlığa hazır oldukları mesajını iletti.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran “Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz” dedi. Oran “Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye’nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Biz daha çok çalışır, daha çok üretiriz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Twitter’den yaptığı açıklamada “Afrin’e yönelik başlayan Zeytin Dalı harekatında şanlı ordumuzu Allah muzaffer kılsın” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise “Önceliklerimizin başında, güvenliğimiz geliyor. Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla tüm terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan #Afrin #Zeytindalı Operasyonunun başarıyla amacına ulaşmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise sosyal medyadan yayımladığı mesajında “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de hava harekatına başladı. Allah Ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.

TERÖRE SON VERECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, “Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.