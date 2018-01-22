Terörle mücadelede devletin yanındayız
Suriye’deki terör odaklarına karşı Türkiye’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na, İTO, MÜSİAD, TOBB, Hak-İş, TÜSİAD, İHKİB, TİKAD ve TÜMSİAD gibi iş dünyası STK’larından tam destek geldi. Yapılan açıklamalarda “Mevzu ülke ise her fedakarlığı yaparız. Operasyonla teröristler yenilecek” denildi.
İŞ DÜNYASINDAN ZEYTİN DALI HAREKATI’NA TAM DESTEK
ÜRK iş dünyası Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü, Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek sunarak, operasyon için her türlü fedakarlığa hazır oldukları mesajını iletti.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran “Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz” dedi. Oran “Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye’nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Biz daha çok çalışır, daha çok üretiriz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Twitter’den yaptığı açıklamada “Afrin’e yönelik başlayan Zeytin Dalı harekatında şanlı ordumuzu Allah muzaffer kılsın” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise “Önceliklerimizin başında, güvenliğimiz geliyor. Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla tüm terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan #Afrin #Zeytindalı Operasyonunun başarıyla amacına ulaşmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise sosyal medyadan yayımladığı mesajında “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de hava harekatına başladı. Allah Ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.
TERÖRE SON VERECEK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, “Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
BU HAREKAT KONUSUNDA TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da yayımladığı mesajda “Türkiye, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele için tek yürek oldu. Operasyonun başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz” derken, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise “Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz TSK iie beraber.Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz” mesajını yayımladı. Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) mesajında ise “Bu harekat ile Türk Askeri, başta Afrin’de olmak üzere terör gruplarına ve destekçilerinin terör devleti hayaline ağır darbe vururken bölge halkına da dost yardım elini uzatacaktır” denildi. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Konsey Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da Twitter’dan “Kahraman askerimiz, Allah yardımcınız olsun, dualarımız sizinle” dedi.
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