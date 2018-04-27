Terörün temizlendiği Kato Dağı'nda petrol aranmaya başlandı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı Kato Dağına yapılan operasyonlarla terör unsurları tamamen temizlenirken, terörden arındırılan bölgede petrol arama çalışmaları başlatılacağı bildirildi. Petrol arama ekipleri inceleme çalışmaları başlatmak için uzun bir araçlık konvoyla Beytüşşebap ilçesine geldi.