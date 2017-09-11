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TESK Genel Başkanı Palandöken: Ekonomi doğru yolda

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyüme hızının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 çıkmasının ekonominin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Ekonomik büyüme hızının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 çıkmasının ekonominin doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini ifade eden Palandöken, "Vergi indirimleri ve kredi kullandırılması gibi tedbirleri farklılaştırarak sürdürürsek yılın kalan yarısında daha da hızlı büyüyebiliriz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeyi yakalayacak güce sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye'nin yüzde 5,1 büyüme hızıyla ikinci çeyrekte, Çin ve Hindistan'ın ardından G20 ülkeleri arasında 3'üncü sırada bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 5,1 oranındaki büyüme hızıyla gelişmekte olan ülkelerin ortalamasını yükselten bir noktadayız. Bu büyüme oranı Türkiye'ye olan yatırımları da artıracak ve önümüzdeki dönemlerde daha da artmasına neden olacaktır. Ancak kalıcı büyüme hızının sağlanabilmesi için yatırımların ve istihdamın da mutlaka artması gerekiyor. Etkin bir vergi ve teşvik politikası, yatırımları ve istihdamı artıracaktır. Ayrıca esnaf ve sanatkar desteklenmeye devam edilmelidir. Esnaf ekonominin motorudur."

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