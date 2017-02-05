TESK: Kadınlar erkeklere oranla daha girişimci Ticari faaliyetlerde, kadınların, erkeklere oranla daha girişimci olduklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Girişimci esnafımızın tercihi lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi gıda sektörleri“ dedi.