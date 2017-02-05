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TESK: Kadınlar erkeklere oranla daha girişimci

Ticari faaliyetlerde, kadınların, erkeklere oranla daha girişimci olduklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Girişimci esnafımızın tercihi lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi gıda sektörleri“ dedi.

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TESK’în başarıyla sonuçlanan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin ardından 970 girişimcinin ticari hayata kazandırıldığına dikkati çeken Bendevi Palandöken, faaliyetin Türk Ekonomisi ’ne büyük katkı sağladığını söyledi. Palandöken, eğitimlerini bitiren girişimcilerin sertifikalarını alarak yeni hayatlarına, ticari faaliyetlerine adım attıklarını ifade ederek “Kendilerine ulaşılarak görüşülen 736 girişimciden 217’si işyerini açtı” dedi.

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