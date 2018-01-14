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Tesla’nın şarjına Türk şirketi imzası

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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger ürünlerinin montajını Türk şirketi Gersan Elektrik yapacak. 

Şirketin Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Serdar Şalcı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Tesla Motors Netherlands B.V. arasında geçen ay imzalandığı açıklanan gizlilik anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başlangıçta işbirliğinin Tesla’nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger orijinal ürünlerinin Türkiye’de montajını ve devreye alınmasını kapsadığını söyledi. 

İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Serdar Şalcı, “Şu an için süreçle ilgili sadece montaj kısmında yer alıyoruz. Ancak deneyim kazandıkça, daha sonra gerek Tesla şarj ürünlerinin üretilmesi, gerekse kendi ürünlerimizin Tesla araçlarına daha uyumlu hale getirilmesinin koordinasyonu için temaslarımız sürecek ve bunlar da ayrı anlaşmalar kapsamında ele alınacak” diye konuştu.

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