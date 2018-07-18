The Times: May muhaliflerini bu yaz erken seçime gitmekle tehdit etti The Times gazetesinin haberine göre Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti içindeki muhalifleri, gümrükler konusundaki Brexit planlarını engellemeleri halinde bu yaz erken seçime gitmekle tehdit etti.