Thomas Cook: Türkiye turizmde İspanya'yı geçecek

Dünyanın en büyük seyahat acentası Thomas Cook resmen duyurdu. İlk çeyrek sonuçlarına göre İspanya turizmi daralmaya başlarken Türkiye geri dönüyor.

2018 yazı için kapasitesini İspanya'dan doğuya kaydırdığını belirten Thomas Cook CEO'su Peter Fankhouser "Türkiye şu ana dek öne çıkan pazar" ifadelerini kullandı.

İspanya'ya olan satışların normalde üçte bir paya sahip olduğunu belirten İngiliz turizm şirketi geçen yıl bunun yüzde 40 olduğunu belirterek 2018 yazında durumun normalleşeceğini açıkladı.

ETX Capital'den Neil Wilson da talebin yükseldiğini ancak Thomas Cook'un İspanyada artan fiyatlar nedeniyle ciddi bir kâr marjı baskısıyla karşı karşıya olduğubu ve Doğu Akdeniz'e yöneldiğini belirtiyor.

"Doğu Akdeniz'in çok iyi hizmet kalitesi karşısında İspanya gittikçe pahalılaşıyor." diyen Fankhouser ise Yunanistan cephesinde bu yaz da satışların güçlü olduğu söylese de Doğu Akdeniz pazarı için Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı.