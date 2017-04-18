THY 17 Temmuz’da Phuket’e uçacak

Türk Hava Yolları ve TAV ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) desteğiyle gerçekleştirilen Inflow Travel Summit’e katılan Olmuştur, THY’nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi. THY’nin yolcu segmentleri arasında en önemli yeri uluslararası transfer yolcu sayısı olduğunu aktaran Olmuştur, söz konusu segmentte 2005’te 1.1 milyondan fazla olan yolcu sayısının 2016 da 20 milyon sınırını aşarak büyük bir başarıya imza atıldığını ifade etti. Rusya’da iki Ukrayna ve Gine de ise birer yeni şehre uçmaya başladıklarını hatırlatan Olmuştur “Dünyanın önemli turistik destinasyonlarından olan Phuket’i 17 Temmuz’da destinasyon ağımıza ekleyeceğiz” dedi.