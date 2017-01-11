THY 2016’da 62.8 milyon yolcu taşıdı

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, THY’nin Ocak-Aralık 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları ile ilgili bilgilere yer verildi. Açıklamada, 2016 yılında yolcu sayısının yüzde 2.5 artışla 62.8 milyona ulaştığı, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 3.8, dış hatlarda yüzde 1.5 olduğu belirtildi.

TRANSFER YOLCU ARTTI

Dış hatlar business class yolcu sayısının değişmediği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dıştan dışa transfer yolcu

sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla yüzde 14.1 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 3.1 puanlık düşüşle yüzde 74.6 olarak gerçekleşti. Toplam arz edilen koltuk km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153.6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 10.7 artarak 170.1 milyara ulaştı. AKK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 5.6, dış hat uçuşlarda yüzde 11.5 oranında. Ücretli yolcu km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119.3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde

yüzde 6.3 artarak 126.8 milyara ulaştı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 4.1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 6.7 oranında. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452 bin 763 iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 2.5 artışla 464 bin 31’e yükseldi.”