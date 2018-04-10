Suriye için kritik saat belli oldu

ABD, Suriye'nin Duma ilçesinde kimyasal silahla düzenlenen saldırının incelenmesi için oylama istedi.
ABD'nin Suriye tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde saat 22.00'de oylanacağı belirtildi.
ABD'nin tasarısında Duma'daki saldırının incelenmesi isteniyor.
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