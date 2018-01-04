THY, 74 milyon yolcuyu uçuracak

3. Havalimanı’nın 29 Ekim 2018’de faaliyete girmesiyle beraber operasyonlarını buraya taşıyacak olan THY’nin 2018 planlamasına göre, bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 41 milyon olmak üzere toplam 74 milyon yolcu taşınması öngörülüyor. Açıklamaya göre THY, Türkiye’de yüzde 12, Orta Doğu’da yüzde 9, Avrupa’da yüzde 6, Uzak Doğu’da yüzde 6, Amerika’da yüzde 4, Afrika’da yüzde 3 kapasite artışı gerçekleştirilerek toplamda yüzde 5-6 artışla 183 milyar arz edilen koltuk kilometreye (AKK) ulaşacak.

1.3 MİLYON TON KARGO

Bu yıl 11.8 milyar dolar gelir hedefleyen THY, 2018 yılında yolcu doluluk oranının yüzde 79-80 aralığında olmasını ve yüzde 21 artışla 1.3 milyon ton kargo taşınmasını planlıyor. Öte yandan bu yıl toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngörüldüğü belirtilen Türk Hava Yolları açıklamasında, “2018 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 633 dolar olacağı beklenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış hedeflenmektedir. Yüzde 21-22 arasında solo faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR), yüzde 23-24 arasında konsolide EBITDAR marjı hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.