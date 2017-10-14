THY, 8.2 milyar dolarla ihracat şampiyonu oldu

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, son 10 yılda yakaladığı yükselişle dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştıran ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan bayrak taşıyıcı THY, 2008 yılından beri zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu. THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, THY’yi milletle birlikte dünyanın önde gelen markaları ile yarışır hale getirdiklerini ifade etti. Çalışmalarının ödülünü aldıklarını söyleyen THY Genel Müdür Yardımcısı Şeker “Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. En büyük temennimiz yükselişimizi sürdürürken kazanacağımız daha nice başarıları ülkemizle paylaşmaktır” diye konuştu.