THY, Almanya’da 1 yılda 4 milyon kişiyi uçurdu

Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut,“2017 yılı içerisinde Almanya’da yaklaşık 4.11 milyon yolcu ortaklığımız ile seyahat etti. Almanya geneli ortalama doluluk oranımız ise yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla doluluk oranımız 5 puan artış gösterdi” ifadelerini kullandı. Karabulut, THY’nin Frankfurt operasyonlarına da değindi. 2017 yılını hedeflerin üzerinde kapattıklarını dile getiren Karabulut, “Yaklaşık 630 bin yolcumuzu ortalama yüzde 82’lik doluluk oranlarıyla uçaklarımızda misafir ettik. Doluluk oranlarımız bir önceki seneye göre 6 puanlık bir artış gösterdi” diye konuştu.