THY Cargo 1.5 milyon canlı çipura taşıdı

100 TON BALIK

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 100 ton ağırlığına denk gelen 1,5 milyon canlı çipurayı, balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortamı bulutların üzerinde sağlayarak, Maskat’a ulaştırdı. “Boeing 777F geniş gövde kargo uçağıyla charter seferi olarak icra edilen ve su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla Ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi. THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Bodrum’dan Umman’a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balığın ilk hazırlıkların ardından 3 saatte tırlarla İzmir’e taşındığını, sonrasında balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağına yüklendiklerini belirtti.